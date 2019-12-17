البحرية المغربية تنتشل 7 جثث وتنقذ 70 مهاجرا إفريقيا

أعلنت السلطات المغربية، أمس الاثنين، انتشال 7 جثث، وإنقاذ 70 مهاجرا غير شرعي، قبالة سواحل مدينة الناظور شمال المغرب، في عرض البحر الأبيض المتوسط.



وحسب وكالة أنباء المغرب العربي نقلا عن مصدر عسكري فإن وحدة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية المغربية تدخلت لإنقاذ المهاجرين غير الشرعيين المنتمين كلهم لدول أفريقيا، جنوب الصحراء، بعد الصعوبات التي واجهوها على متن قارب تقليدي الصنع.



وأوضح المصدر نفسه أن هؤلاء المهاجرين، من بينهم 10 نساء ورضيع، كانوا في وضعية صحية متدهورة، وتلقوا العلاجات الأولية الضرورية على متن سفينة خفر السواحل التابعة للبحرية الملكية، قبل نقلهم إلى ميناء الناظور.



وأفاد بأن الجثث المنتشلة من عرض البحر تخص 7 أشخاص كانوا ضمن المهاجرين المنحدرين من دول أفريقيا جنوب الصحراء كذلك.