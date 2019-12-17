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توك شو

يسرا تكشف سر بكائها خلال تكريمها في واشنطن.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:40 ص
يسرا
يسرا
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حمزة شعيب
قدمت الفنانة إسعاد يونس، التهنئة للفنانة يسرا، بمناسبة تكريمها من جمعية أمريكا للإعلام الخارجي بواشنطن خلال الفترة الماضية.

وقالت الفنانة يسرا، خلال حوارها برنامج "صاحبة السعادة"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن هذه الجمعية تقدم ورش عمل في السيناريو والإخراج في مصر هنا وبعض الدول، ويهمها جدًا المنطقة العربية.

وعن سر بكائها خلال التكريم أكدت يسرا، أن التقدمة اللي قدموها بها فزعت منها لأنها لم تكن تتوقع ذلك، مؤكدة أن التكريم هناك قصة كبيرة جدًا فقد تجد 3 أشخاص فقط هم من يكرمون، وذلك على خلاف التكريمات لدينا والتي يتم فيها تكريم 200 شخص والكراسي أيضًا يتم تكريمها.

وأشارت إلى أنه خلال التكريم تحدثت عائلة محمد علي كلاي، عن جنازته وكيف كانت كبيرة جدًا كما أنها أول فنانة مصرية حازت على هذا الجائزة، والتي كانوا يريدون إعطائها لها منذ عام مضى أو عامين ولكنها لم تكن متفرغة لتسلمها.
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