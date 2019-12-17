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باسم درويش: مصر مرشحة دائما للم شمل العرب والأفارقة.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:00 ص
صدى البلد
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محمد حليم قنديل
قال باسم درويش مؤسس فرقة "كايرو ستبس"، إن مشاركته فى منتدى شباب العالم تمثل فخرا لي، مضيفا أنه سعيد بالتنظيم والفعاليات الموجودة فى المنتدى.

وأضاف باسم درويش خلال حواره التليفزيونى فى برنامج "من مصر" المذاع على قناة "سي بي سي" الفضائية، أن هناك فجوة حدثت فى العالم كله بين الأجيال فى مجال الموسيقى.

وتابع باسم درويش، أن الدولة المصرية هى أحق دولة بإقامة منتدى شباب العالم لأنها تمتلك الكثير من المقومات الطبيعية والأماكن التاريخية.

وأشار الموسيقار باسم درويش، إلى أن فرقته "كايرو ستبس" تتكون من أفراد من ديانات مختلفة يجمعهم الحب والتسامح والأخوة والاخلاص فى العمل.

واختتم باسم درويش، حديثه : مصر لها دور ريادى يجعلها دائما مرشحة للم شمل العرب والاخوة الافارقة.
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