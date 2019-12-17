أخصائي تغذية يحذر من 7 أضرار لتناول الإندومي

دراسات اليوم.. الرضاعة الطبيعية تحمي طفلك من مرض خطير.. 3 معوقات أمام علاج مرض الإيدز.. تغيرات خطيرة تحدث للمخ تزيد من خطر الانتحار.. واحذر تناول هذه الأدوية إذا كنت تعاني من السمنة