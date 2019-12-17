أخصائي تغذية يحذر من 7 أضرار لتناول الإندومي

الإندومي من الوجبات سريعة التحضير التى عشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الأطفال و لا يعلم مدى أضرار تناول الإندومي.
وكشف الدكتور سميح بدير أخصائي التغذية والمناعة ، عن أبرز أضرار تناول الإندومي أو ما يطلق عليها البعض "مكرونة سريعة التحضير"، وتتمثل فيما يلي:
- تسبب البدانة المرضية لأنها تغير في تركيب الدهون في الجسم.
- ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على ملح الصوديوم.
- تسمم المخ نظرا لاحتوائها على مادة "e621".
- تلف في خلايا المخ.
- يسبب الشلل الرعاش، والصداع المستمر .
- فقدان القدرة على التركيز.
- تتسبب في الحساسية لبعض الأشخاص.
وكشف الدكتور سميح بدير أخصائي التغذية والمناعة ، عن أبرز أضرار تناول الإندومي أو ما يطلق عليها البعض "مكرونة سريعة التحضير"، وتتمثل فيما يلي:
- تسبب البدانة المرضية لأنها تغير في تركيب الدهون في الجسم.
- ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على ملح الصوديوم.
- تسمم المخ نظرا لاحتوائها على مادة "e621".
- تلف في خلايا المخ.
- يسبب الشلل الرعاش، والصداع المستمر .
- فقدان القدرة على التركيز.
- تتسبب في الحساسية لبعض الأشخاص.