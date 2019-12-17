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مرأة

أخصائي تغذية يحذر من 7 أضرار لتناول الإندومي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:08 ص
الإندومي
الإندومي
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هاجر هانئ
الإندومي من الوجبات سريعة التحضير التى عشق الكثير من الأشخاص تناولها سواء الكبار أو الأطفال و لا يعلم مدى أضرار تناول الإندومي.

وكشف الدكتور سميح بدير أخصائي التغذية والمناعة ، عن أبرز أضرار تناول الإندومي أو ما يطلق عليها البعض "مكرونة سريعة التحضير"، وتتمثل فيما يلي:

- تسبب البدانة المرضية لأنها تغير في تركيب الدهون في الجسم.

- ارتفاع ضغط الدم لاحتوائها على ملح الصوديوم.

- تسمم المخ نظرا لاحتوائها على مادة "e621".

- تلف في خلايا المخ.

- يسبب الشلل الرعاش، والصداع المستمر .

- فقدان القدرة على التركيز.

- تتسبب في الحساسية لبعض الأشخاص.
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