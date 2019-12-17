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توك شو

تهاني راشد: فخورة بتجسيدي دور يهودية في رأفت الهجان.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:43 ص
تهانى راشد
تهانى راشد
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قسم التوك شو
قالت الفنانة تهاني راشد، إن تجسيدها لدور سيرينا أهاروني في مسلسل رأفت الهجان، كان تجربة مميزة لها وتفتخر بها.

وأضافت تهاني راشد خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر فضائية DMC، أن تجسيدها لدور فتاة يهودية صادف معرفتها باللكنة الخاصة بهم وذلك لأنها عاشرتهم لفترة طويلة وتعرف كل تفاصيل طريقتهم في الحديث وردود أفعالهم.

واستضافت إسعاد يونس خلال الحلقة، مجموعة أخرى من أبطال العمل ومنهم صبري عبد المنعم ويسرا وعفاف شعيب.

ويتحدث أبطال العمل عن كواليس المسلسل وذكرياتهم مع المخرج يحيى العلمي والراحل المبدع محمود عبد العزيز.

جدير بالذكر أن برنامج صاحبة السعادة يعرض يومي الإثنين والثلاثاء من كل أسبوع، على فضائية dmc فى الحادية عشرة مساءً.
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