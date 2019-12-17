الخارجية تتساءل: "من هو المجلس الرئاسي الليبي؟"

تساءل المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، عن من هو المجلس الرئاسي الليبي؛ وذلك على ضوء ما صدر أمس الاثنين، من بيان، يتناول مصر.



وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية- فى تدوينة، أمس، عبر حسابه على تويتر-: "من هو المجلس الرئاسي الليبي الذي أصدر بيانا اليوم يتناول مصر؟ ما نعلمه هو أن ذلك المجلس يتكون من 9 أشخاص... أين هؤلاء الآن؟".