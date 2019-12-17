ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

تامر بدوي يحلل مواجهات دور الـ 16 بـ دوري أبطال أوروبا.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:31 ص
تامر بدوي محلل الكره
تامر بدوي محلل الكره العالمية
Advertisements
حسام الحارتي
تحدث تامر بدوي، محلل الكرة العالمية، عن قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال تامر بدوي، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ليفربول يملك حلولا كثيرة أمام أتلتيكو مدريد، لكن يجب أن لا يستهين بالفريق؛ لأنهم يملكون سيميوني، وهو مدرب ليس سهلا، وثعلب".

وأكمل تامر بدوي: "تشيلسي يتميز بالسرعات وسيعتمد عليها أمام بايرن ميونخ، ولن يلعب بمهاجم صريح لأن الباڤاري دفاعه بطئ".

وعن مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، أوضح تامر بدوي: "جوارديولا أصبح مطالبا بالفوز بأوروبا بعد ابتعاده عن لقب الدوري، كما أن زيدان أمامه تحدٍّ أن يعيد شخصية الفريق في هذه المباراة،، ولديه أفضل قائد في أوروبا".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد.. من يحسم معركة الصدارة؟

رونالدو يقود هجوم يوفنتوس أمام أتلتيكو مدريد في ليلة الأبطال

نتائج قرعة دوري أبطال أوروبا.. مواجهتان ناريتان لـ ريال مدريد وليفربول.. وواحدة متكافئة لـ برشلونة

قرعة دوري أبطال أوروبا.. قمة نارية بين ريال مدريد ومانشستر سيتي

أرقام صادمة لـ ليفربول قبل مواجهة أتليتكو مدريد فى دورى أبطال أوروبا

مواعيد مباريات دور الـ16 في بطولة دوري أبطال أوروبا

ترشيحاتنا

الخارجية تتساءل: "من هو المجلس الرئاسي الليبي؟"

نازلين يتغلبوا.. صلاح عبد الله يهاجم لاعبي الزمالك بعد الهزيمة من طلائع الجيش

حارس طلائع الجيش: مصطفى محمد محظوظ وهدفه لمسة يد.. فيديو

بالدموع والألم.. قناع تجميلي يصيب فتاة بجروح وقرح| صور

ابن مليونير يقتل زميله بمدرسة ويجرده من ملابسه والسبب غامض| صور

بعد الهزيمة من طلائع الجيش.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك النهاردة.. الجيبة بليسيه لإطلالة أنيقة في شتاء 2020

بملابس غير تقليدية.. شاهد إطلالة بلقيس في أحدث جلسة تصوير

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور