تامر بدوي يحلل مواجهات دور الـ 16 بـ دوري أبطال أوروبا.. فيديو

تحدث تامر بدوي، محلل الكرة العالمية، عن قرعة دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.



وقال تامر بدوي، خلال مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "ليفربول يملك حلولا كثيرة أمام أتلتيكو مدريد، لكن يجب أن لا يستهين بالفريق؛ لأنهم يملكون سيميوني، وهو مدرب ليس سهلا، وثعلب".



وأكمل تامر بدوي: "تشيلسي يتميز بالسرعات وسيعتمد عليها أمام بايرن ميونخ، ولن يلعب بمهاجم صريح لأن الباڤاري دفاعه بطئ".



وعن مواجهة ريال مدريد ومانشستر سيتي، أوضح تامر بدوي: "جوارديولا أصبح مطالبا بالفوز بأوروبا بعد ابتعاده عن لقب الدوري، كما أن زيدان أمامه تحدٍّ أن يعيد شخصية الفريق في هذه المباراة،، ولديه أفضل قائد في أوروبا".