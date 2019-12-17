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رياضة

أحمد سمير بعد هزيمة الأبيض: حظي عالي على الزمالك.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 02:29 ص
طلائع الجيش
طلائع الجيش
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حسام الحارتي
قال أحمد سمير لاعب طلائع الجيش، إنه أدى مباراة الزمالك بنفس القوة التى يخوض بها باقى مباريات فريقه بالدوري الممتاز.

وأضاف أحمد سمير، خلال اتصاله الهاتفي ببرنامج «الماتش» الذى يقدمه الإعلامي هاني حتحوت والمذاع على قناة «صدي البلد» إنه لا يتعمد الظهور بشكل متميز فقط أمام الزمالك، بل يؤدي بنفس القوة فى باقى المباريات.

وتابع أحمد سمير: "حظي عالي على الزمالك، وتحدث لي أشياء غريبة في مبارياته، لقد سجلت في مرماه بقميص الداخلية، وكذلك أمام الإسماعيلي وهدفين للطلائع في مرمى الزمالك،بالموسم الماضى، واليوم سجلت هدفا وصنعت آخر، وتسببت في ركلة جزاء".

وأوضح أحمد سمير : "أنا ألعب لناد كبير، ولا أبخل بنقطة عرق واحدة، وأبذل أقصى جهد خلال جميع المباريات".

فوز طلائع الجيش جاء ليرفع رصيد الفريق إلى النقطة السابعة، ليتقدم إلى المرتبة رقم 12 في جدول ترتيب البطولة المصرية الممتازة.

وتجمد رصيد الزمالك عند 13 نقطة في المركز الرابع بالترتيب من 7 مباريات فقط، متفوقًا بفارق هدف واحد على سموحة صاحب المرتبة الخامسة.
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