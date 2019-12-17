تهاني راشد: عاشرت اليهود لفترة طويلة قبل المشاركة في رأفت الهجان.. شاهد

أكدت الفنانة تهاني راشد، أنها تعشق كل المشاهد التي جمعتها بالساحر الراحل محمود عبدالعزيز، وكشفت عن المشهد المفضل لها معه.





وأضافت تهاني راشد خلال حوارها مع الإعلامية إسعاد يونس مقدمة برنامج صاحبة السعادة المذاع عبر فضائية DMC، أن المشهد الذي أثر فيها للغاية، هو مشهد إخبارها لرأفت بانتصار المصريين على العدو وعبورهم للقناة.





كما أشارت راشد، إلى أن تجسيدها لدور فتاة يهودية صادف معرفتها باللكنة الخاصة بهم، وذلك لأنها عاشرتهم لفترة طويلة، وتعرف كل تفاصيل طريقتهم في الحديث وردود أفعالهم.





واستضافت إسعاد يونس خلال الحلقة، مجموعة أخرى من أبطال العمل ومنهم صبري عبد المنعم ويسرا وعفاف شعيب، حيث تحدثوا عن كواليس المسلسل وذكرياتهم مع المخرج يحيى العلمي والراحل المبدع محمود عبد العزيز.



