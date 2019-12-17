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مرأة

باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:53 ص
ميلانيا ترامب
ميلانيا ترامب
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هاجر هانئ
شهد عام ٢٠١٩ مجموعة كبيرة و متنوعة من أزياء وإطلالات السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وتتسم دائما إطلالات ميلانيا ترامب بأنها تجمع بين الاناقة و الرقي و تبرز قوامها الرشيق ايضا، فهى تهتم بالموضة و مواكبتها وبالأخص الأزياء الكلاسيكية.

وقد أشتهرت ميلانيا ترامب بأزيائها الجذابة التى تحمل توقيع أكبر المصممين و دور الأزياء العالمية، فنعرض لكن فيما يلى أبرز أسعار و إطلالات ميلانيا ترامب خلال عام 2019 ...

وارتدت ميلانيا ترامب معطفا كاروهات أنيقا من تصميم ألكسندر ماكوين، خلال زيارتها لإحدى مدارس الأطفال في لندن، ووصل سعر المعطف إلى 2826 دولارا أمريكيا.

وظهرت ميلانيا ، بفستان باللون الأبيض مصنوع من قماش الحرير المخلوط بالكريستال ذي اللون الأبيض وبلغت تكلفته 4000 دولار من تصميم المصمم اللبناني ريم عكرا، وذلك أثناء الأحتفال بأعياد الميلاد وحلول العام الجديد 2020 .

أختارت ميلانيا ترامب فى لندن معطفا أصفر اللون طويل وسعره 4700 جنيها إسترلينيا، ونسقت معه حذاءا بكعب عال باللون الأرجواني.

خلال استقبالها لـ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته في البيت الأبيض ظهرت
بمعطف أزرق مزين بأزرار سوداء، وهو من Altuzarra، ووصل سعره 2295 دولار .

بدت السيدة الأمريكية الأولى ، بكامل أناقتها في إحدي المهام الرسمية، وظهرت ميلانيا بإطلالة رسمية، حيث ارتدت بدلة انيقة باللون البينك من توقيع Emilio Pucci، وبلغ سعرها الجاكيت 3,000 دولار أمريكي، أما البنطلون 1,150 دولار أمريكي، ونسقت معهما بلوزة باللون الأبيض.

تألقت ميلانيا فى إحدى الحفلات بإطلالة لافتة، مرتدية فستانًا أسود فاخرًا طويل الأكمام مفتوح العنق، وبلغت تكلفة التصميم 3,600 دولار أمريكى.
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019
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