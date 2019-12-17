شيخ الأزهر يهنئ البحرين بيومها الوطني: نقدر دورها في نشر قيم السلام والتسامح

تقدم فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، بالتهنئة إلى الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، بمناسبة اليوم الوطني للمملكة، الذي يوافق السادس عشر من ديسمبر من كل عام.



وأعرب شيخ الأزهر، في بيان، الاثنين، عن تقديره لدور دولة البحرين في نشر قيم السلام والتسامح، وخدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، سائلًا المولى - عز وجل - لمملكة البحرين قيادةً وحكومةً وشعبًا دوام التقدم والازدهار.

