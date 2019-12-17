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أخبار العالم

أول رد من أمريكا على مشروع روسيا والصين لرفع العقوبات عن كوريا الشمالية

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 01:39 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة ترى أن الوقت لمجلس الأمن للنظر في تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية بينما ترفض بيونج يانج محادثات نزع السلاح النووي وتهدد بالتصعيد.

وكانت روسيا والصين قد تقدمتا مشروع قرار لمجلس الأمن الدولي بشأن تخفيف العقوبات على كوريا الشمالية.

كما ترحب مسودة مشروع القرار بمواصلة الحوار بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية على كل المستويات بهدف تأسيس علاقات جديدة بين البلدين وبناء ثقة متبادلة والمشاركة في جهود إرساء سلام دائم ومستقر في شبه الجزيرة الكورية بأسلوب مرحلي ومتزامن.

وتعفي المسودة من عقوبات الأمم المتحدة مشروعات التعاون بين كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية في مجالات السكك الحديدية والطرق.
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