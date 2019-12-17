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أخبار البلد

ليبيري بـ منتدى شباب العالم: أتمنى أن ينقل الرئيس السيسي خبراته المختلفة إلى دول أفريقيا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:31 ص
منتدى شباب العالم
منتدى شباب العالم
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شرم الشيخ: آيات أحمد
قال سعيدى أوجيلو، من ليبيريا، أحد المشاركين بمنتدى شباب العالم، إنه يشارك فى المنتدى للمرة الأولى، مؤكدًا أنه حرص على ذلك؛ لأنه حدث ضخم ويجمع الشباب من مختلف دول العالم لتبادل الثقافات والحديث فى الموضوعات المختلفة لتحقيق مستقبل أفضل.

وأضاف سعيدى، فى تصريحات لـ"ـصدى البلد"، أن المنتدى يؤثر بشكل كبير على الشباب فى كافة دول العالم، مشيرًا إلى أنه من الجيد أن تقتدي كافة الدول بمصر وتنظم منتديات للشباب لتبادل الثقافات.

وأوضح أنه لم يكن يعرف شيئًا عن منتدى شباب العالم إلا بمحض الصدفة من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، وقرأ عنه كثيرًا، وبعد ذلك حرص على التسجيل فيه للمشاركة.

ووجه الليبريى سعيدى، رسالة لشباب العالم، قائلًا " أتمنى أن يعم السلام فى كافة الدول الافريقية، وأن يحدد كل شاب هدفا ويسعى وراءه.

ووجه رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعمه الشباب فى مصر والعالم كله، متمنيًا منه المزيد من الدعم للدول الافريقية، وأن ينقل خبراته المختلفة فى كافة المجالات إلى القارة بأكملها.

وانطلق منتدى شباب العالم لأول مرة فى عام 2017 بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفى نسخته الأولى جذب أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة، ووصل عدد المشاركين إلى 5000 مشارك فى عام 2018 أعمارهم بين 18 و40 عاما من 169 دولة.

وأصبح منتدى شباب العالم، حدثا سنويا كأحد توصياته فى عام 2017، واحتفى العالم بهذا الحدث الدولى الذى يدعو للسلام والوحدة بين شعوب العالم، وفى إشارة لنجاح مصر للتواصل مع العالم أشادت منظمة اليونسكو بمنتدى شباب العالم المصرى، وشارك ممثلون من منتدى شباب العالم المصرى فى منتدى الشباب الذى أقامته منظمة اليونسكو هذا العام، كما احتفت الصحافة العالمية بالمنتدى.

يذكر أن النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم انطلقت مساء السبت، فى مدينة شرم الشيخ تحت رعاية وبمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى. السيسي، وتستمر إلى اليوم 17 ديسمبر.
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