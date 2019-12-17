رحمة حسن تحتفل بعيد ميلادها الـ 32 بهذه الطريقة

احتفلت الفنانة رحمة حسن بعيد ميلادها الـ 32 عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





ونشرت رحمة حسن، مجموعة من الصور لها أمامها " تورتة " للاحتفال بعيد ميلادها واعتمدت بالصور على إبراز أنوثتها بدون وضع ميكب علي وجهها أو التكلف بإرتداء الإكسسوارت المكلفة.





وعلقت رحمة حسن، علي الصور: "عيد ميلادي الـ32 أنا محظوظة جدا شكرا يا رب على كل شيء".





ونالت صور رحمة حسن، إعجاب عدد كبير من متابعيها عبر انستجرام وانهالت عليها التعليقات من بعض متابعيها بالتهنئة لها بعيد ميلادها.



