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مرأة

في موسم الامتحانات.. عصير طبيعي يساعد الأطفال على التركيز

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:18 ص
عصير للتركيز
عصير للتركيز
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أسماء عبد الحفيظ
تشعر الأمهات بالتوتر الشديد مع اقتراب موسم الامتحانات لأطفالهن، وتبحثن عن أفضل الأطعمة التي تزيد من تركيز الصغار، وترفع قدرة المناعة لديهم.

وتقدم الشيف زينب مصطفى طريقة عمل عصير طبيعي يطلق عليه "كوب التركيز".

طريقة عمل عصير رمان باللبن لطفل أكثر ذكاء:

مقادير عصير رمان باللبن:

2 كوب رمان حب مجمد
عسل أبيض رشة فانيليا
ملعقة كبيرة زبادي
نصف لتر لبن
حبة موز حلقات
لون طعام أحمر

التزيين

أوراق نعناع طازج
رمان حب

طريقة تحضير عصير رمان باللبن:

* يخلط في الخلاط اللبن والرمان والعسل والفانيليا والزبادى والموز

* يمكن إضافة اللون الأحمر حسب الرغبة

* يصب في كاسات التقديم

* يزين بحبوب الرمان وأوراق النعناع ويقدم
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