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فن

بعد الهزيمة من طلائع الجيش.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:40 ص
الزمالك
الزمالك
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك، يعد هزيمتهم بثلاثة أمام فريق الجيش في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :

‏حقك أنك تطلب مستحقاتك لكن حق مهنتك عليك أنك تخلص ليها وحق جمهورك عليك أن يكون عندك نخوة على اسم ناديك . . طلائع الجيش كسبان ٢-١ ومضيع كمان ضربة جزاء واللي يتفرج على الجول التالت من الاول يعرف أن لعيبة الزمالك مفيش غيرة ولا نخوة ولا روح أنهم يجيبوا الكورة وكلهم بيتمشوا في الملعب.

‏جمهوره بعمره ضحى .. لأجل الزمالك و الفكرة .. اشغلوا بالكم بمن كان الزمالك حياته لا بمن في أموال الزمالك حياتهم .. ‎#الحرية_للجمهور ‎#العفو_لكابوهات_الوايت_نايتس 🏹🇦🇹❤️

‏‎هقولك حاجة ميشتو كك C.V حلو و حلو جدا بس حظه وحش مع الزمالك كذالك كارتيون اول 3 متشه كسب فيهم ع علم أنهم كاس و دوري و أفريقيا و يعني 3 بطولات مختلفة، دا ردي عشان قولت عمل اي للاهلي مع رغم اني زمالك بس شايف كارتيون كويس  إلى حد ما و زعلت غ ماتش انهارده عشان فب مصر كتير اول ضاعت.

‏‎شجع الأهلي يبني محدش بيشجع الزمالك اليومين دول

‏‎كاررتيرون جه وعارف كل المشاكل اللي في الزمالك و أن مرتضى مختل و بيمشي مدربين كل تلات شهور

الحاجةاجه الوحيدة اللي بتهون علي الواحد اللي هو في اليومين دول وبتفرحو أن عندنا نادي الزمالك مصسعادةاده للجميع

‏موسم للنسيان ، المشكلة مش في ميتشو ولا كارتيرون ولا حتى جوارديولا لو جه .. اللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى ، ‎#الزمالك في كرب عظيم!

‏من الآخر كدا اللاعيبة دي قدام بيراميدز كأنها بتقول لو عايزين نركز ونكسب هنكسب أي فرقة، النهاردة بقا قدام فرقة لو لعبت زي آخر ربع ساعة تشيلها ٣ أو ٤ لكن اللاعيبة بردو بتوصلك رسالة أن في حاجة غلط فيه وعود مش بتتنفذ فيه كلام كتيير وغلط كتير في الكواليس.  ‎#تيشرت_الزمالك_كبير_عليكم
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