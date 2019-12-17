بعد الهزيمة من طلائع الجيش.. هاشتاج الزمالك يتصدر تويتر

‏حقك أنك تطلب مستحقاتك لكن حق مهنتك عليك أنك تخلص ليها وحق جمهورك عليك أن يكون عندك نخوة على اسم ناديك . . طلائع الجيش كسبان ٢-١ ومضيع كمان ضربة جزاء واللي يتفرج على الجول التالت من الاول يعرف أن لعيبة الزمالك مفيش غيرة ولا نخوة ولا روح أنهم يجيبوا الكورة وكلهم بيتمشوا في الملعب.





دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #الزمالك، يعد هزيمتهم بثلاثة أمام فريق الجيش في إطار مواجهات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي :‏جمهوره بعمره ضحى .. لأجل الزمالك و الفكرة .. اشغلوا بالكم بمن كان الزمالك حياته لا بمن في أموال الزمالك حياتهم .. ‎#الحرية_للجمهور ‎#العفو_لكابوهات_الوايت_نايتس 🏹🇦🇹❤️‏‎هقولك حاجة ميشتو كك C.V حلو و حلو جدا بس حظه وحش مع الزمالك كذالك كارتيون اول 3 متشه كسب فيهم ع علم أنهم كاس و دوري و أفريقيا و يعني 3 بطولات مختلفة، دا ردي عشان قولت عمل اي للاهلي مع رغم اني زمالك بس شايف كارتيون كويس إلى حد ما و زعلت غ ماتش انهارده عشان فب مصر كتير اول ضاعت.‏‎شجع الأهلي يبني محدش بيشجع الزمالك اليومين دول‏‎كاررتيرون جه وعارف كل المشاكل اللي في الزمالك و أن مرتضى مختل و بيمشي مدربين كل تلات شهورالحاجةاجه الوحيدة اللي بتهون علي الواحد اللي هو في اليومين دول وبتفرحو أن عندنا نادي الزمالك مصسعادةاده للجميع‏موسم للنسيان ، المشكلة مش في ميتشو ولا كارتيرون ولا حتى جوارديولا لو جه .. اللي ميشفش من الغربال يبقى أعمى ، ‎#الزمالك في كرب عظيم!‏من الآخر كدا اللاعيبة دي قدام بيراميدز كأنها بتقول لو عايزين نركز ونكسب هنكسب أي فرقة، النهاردة بقا قدام فرقة لو لعبت زي آخر ربع ساعة تشيلها ٣ أو ٤ لكن اللاعيبة بردو بتوصلك رسالة أن في حاجة غلط فيه وعود مش بتتنفذ فيه كلام كتيير وغلط كتير في الكواليس. ‎#تيشرت_الزمالك_كبير_عليكم