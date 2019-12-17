لبنان يشتعل.. أنصار حزب الله يهاجمون خيام متظاهرين.. والجيش يدفع بتعزيزات

قال الدفاع المدني اللبناني، في بيان عاجل له منذ قليل، إن فرق الطوارئ والإسعاف تعمل على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة لعدد من المصابين في وسط بيروت ونقل بعضهم إلى المستشفيات.



وجاء ذلك بعدما هاجم مناصرون لحركة أمل وحزب الله، خيام المعتصمين، وإحراقها، في ساحة الشهداء وسط العاصمة بيروت، ليل الاثنين.



ودفعت قوات الأمن بتعزيزات عسكرية لاحتواء الموقف، وعززت من وجودها في وسط بيروت.



وأطلقت قوات مكافحة الشغب الغاز المسيل للدموع؛ لتفريق عناصر من مناصري حركة أمل وحزب الله، حيث يقدر عددهم بنحو 200 شخص.



وتشهد مناطق وسط العاصمة اللبنانية حالة من التوتر لليوم الثالث على التوالي مع استمرار محاولة عناصر حزبية اقتحام ساحات الاعتصام.