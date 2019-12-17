أفضل من المطاعم.. مشروب الشيكولاتة بالمارشميلو

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل مشروب الشيكولاتة بالمارشميلو بمذاق لا يقاوم، وشكل شهي يجعل الجميع يقبل على تناوله كبار وصغار.
مقادير مشروب الشوكولاتة بالمارشميلو:
لبن كاكاو خام
شيكولاتة قطع
مارشميلو
صوص شيكولاتة
سكر
كريمة
طريقة تحضير مشروب الشيكولاتة بالمارشميلو:
* يسخن اللبن مع السكر ثم تضاف الشوكولاتة القطع وتترك حتى تذوب
* تضاف الكريمة والمارشميلو
* يقدم المشروب ساخنا
مقادير مشروب الشوكولاتة بالمارشميلو:
لبن كاكاو خام
شيكولاتة قطع
مارشميلو
صوص شيكولاتة
سكر
كريمة
طريقة تحضير مشروب الشيكولاتة بالمارشميلو:
* يسخن اللبن مع السكر ثم تضاف الشوكولاتة القطع وتترك حتى تذوب
* تضاف الكريمة والمارشميلو
* يقدم المشروب ساخنا