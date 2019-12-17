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مرأة

أفضل من المطاعم.. مشروب الشيكولاتة بالمارشميلو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:00 ص
مشروب الشيكولاتة
مشروب الشيكولاتة الخام بالمارشميلو
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أسماء عبد الحفيظ
يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل مشروب الشيكولاتة بالمارشميلو بمذاق لا يقاوم، وشكل شهي يجعل الجميع يقبل على تناوله كبار وصغار.

مقادير مشروب الشوكولاتة بالمارشميلو:

لبن كاكاو خام
شيكولاتة قطع
مارشميلو
صوص شيكولاتة
سكر
كريمة

طريقة تحضير مشروب الشيكولاتة بالمارشميلو:

* يسخن اللبن مع السكر ثم تضاف الشوكولاتة القطع وتترك حتى تذوب

* تضاف الكريمة والمارشميلو

* يقدم المشروب ساخنا
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