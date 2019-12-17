أفضل من المطاعم.. مشروب الشيكولاتة بالمارشميلو

يقدم الشيف الشربيني طريقة عمل مشروب الشيكولاتة بالمارشميلو بمذاق لا يقاوم، وشكل شهي يجعل الجميع يقبل على تناوله كبار وصغار.



مقادير مشروب الشوكولاتة بالمارشميلو:



لبن كاكاو خام

شيكولاتة قطع

مارشميلو

صوص شيكولاتة

سكر

كريمة



طريقة تحضير مشروب الشيكولاتة بالمارشميلو:



* يسخن اللبن مع السكر ثم تضاف الشوكولاتة القطع وتترك حتى تذوب



* تضاف الكريمة والمارشميلو



* يقدم المشروب ساخنا