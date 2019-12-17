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فن

بلقيس بـ نيو لوك جديد في أحدث جلسة تصوير

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:18 ص
بلقيس
بلقيس
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سعيد فراج
نشرت الفنانة الخليجية بلقيس فتحي، عدة صور لها عبر حسابها على انستجرام، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، ظهرت فيها بـ نيو لوك جديد، بـ ضفيرة شعر، وملابس كلاسيكية.

من جهة أخرى، حصدت أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، 15 مليونًا ونصف المليون مشاهدة، منذ طرحها على قناتها بموقع الفيديوهات يوتيوب، في 13 سبتمبر الماضي.

أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي، من كلمات الشاعر سمير المجاري، وألحان مروان أصيل، وتوزيع رشيد محمد علي، وإخراج عبدالرفيع بديوي، وتحت إشراف ومتابعة عصام حميش.

وتقول كلمات مطلع أغنية «تعالى تشوف» للفنانة الخليجية بلقيس فتحي:

يصحابلو فغيابو غنتفقص
غنضعاف غانطيح النص
بالعكس غاندير العرس
غاندير للناس عراضة
ونقول تفكيت من هدا
عايشة حياتي فالسعادة

تعالى تشوف كيوليت
صغاريت وزيانيت
معاك كنت مظلومة
الله الله ارتاحيت

يذكر أن الموزع المغربي رشيد محمد علي من أبرز الأسماء الفنية بالمغرب والوطن العربي، حيث حققت أغانيه التي اشتغل فيها مع فنانين مغاربة ملايين المشاهدات، وحققت نجاحا منقطع النظير، وتعاون مع أهم الأسماء كالفنانة أسماء المنور، حاتم عمور، سلمى رشيد، زينة الداودية، عبير براني، والتوأم صفاء وهناء والفنان الجزائري موك صايب.
بلقيس بـ نيو لوك جديد في أحدث جلسة تصوير
بلقيس بـ نيو لوك جديد في أحدث جلسة تصوير
بلقيس بـ نيو لوك جديد في أحدث جلسة تصوير
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