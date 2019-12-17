بالدموع والألم.. قناع تجميلي يصيب فتاة بجروح وقرح| صور

ترغب السيدات بشكل عام في الحصول على بشرة صافية وناعمة، ومن أجل هذا الهدف؛ تقوم بعمل الكثير من الماسكات الطبيعية وغيرها، وهذا بالضبط ما فعلته فتاة، حيث وضعت ماسك على وجهها، ولكن النتيجة لم تكن محمودة.





اشترت الشابة "نافي شاندلر" البالغة من العمر 20 عاما، قناعا منظفا للوجه؛ لتنظيف المسام، بقيمة 2 دولار، واتبعت التعليمات المدونة على العبوة، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.





وانتظرت الفتاة بضع دقائق- كما ذكرت التعليمات- وأعدت مقطع فيديو للتحدث عن فوائد الماسك، وعندما حان الوقت لإزالة القناع عن وجهها، كانت الصدمة والألم في نفس الوقت.





فقد التصق القناع بوجه "نافي" بشدة، حتى صعب عليها إزالته عن وجهها، وأظهرت لقطات الفيديو القناع المصنوع من مادة غريبة، أشبه بالصمغ، وهو يغطي وجهها بالكامل، بينما هي تحاول تقشيره.





واستمر الوضع على مدار ساعة، كانت "نافي" تعاني خلالها من شدة الألم والبكاء المستمر، ليصاب وجهها بقروح شديدة بدلًا من أن تحصل على بشرة نقية كما كانت تأمل، لتقرر أن تنشر هذا الفيديو لتحذير الفتيات من استخدام مثل هذه المنتج.