ذوو الاحتياجات يكشفون مطالبهم ورسائلهم للرئيس السيسي خلال منتدى شباب العالم

انطلقت النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ، يوم السبت الماضى، والتى تهدف إلى تبادل الثقافات بين الشعوب المختلفة من بلاد العالم، كما انعقدت العديد من ورش العمل داخل المنتدى؛ لتوعية الشباب وفتح آفاق جديدة لحل المشكلات والقضايا التى تهم المجتمع، ومنها ورش عمل للبحث عن تطوير حلول مبتكرة لدمج الأشخاص ذوي الإعاقة بمنتدى شباب العالم، والتي تهدف إلى التعرف على الصعوبات التي تواجههم، وتوفير الحلول المبتكرة لدمجهم في المجتمع.



ووجه ذوو الاحتياجات الخاصة رسالتهم ومطالبهم للرئيس عبد الفتاح السيسى من خلال نماذج العمل التى شاركوا بها.



وقال عمر رائف، منسق التعليم والتطوير بمؤسسة حلم، إن الورشة شهدت في يومها الأول محاضرات تحفيزية وتدريب "مساواة الإعاقة"، والذي يشرح طريقة التعامل مع ذوي الاحتياجات والكلمات التي يجب تجنبها أثناء التواصل معهم أو عرض المساعدة عليهم، بحسب نوع كل إعاقة، حيث توجد 7 أنواع من الإعاقات.



توفير فرص عمل



وأضاف أن حلم توفر تدريبات لأصحاب الهمم لتأهيلهم للحصول على فرصتهم في المجتمع، وإيجاد فرص عمل لهم بشركات متعاونة، مطالبًا بتفعيل قانون نسبة الـ"5%" الخاص بنسبة عمل ذوي الاحتياجات داخل الشركات، التي لا تلتزم جميعها بتلك النسبة.



محطة مترو مجهزة



قال رامز ماهر العضو المؤسس والمدير التنفيذي بمؤسسة "حلم" لتأهيل ذوي الإعاقة، إن المؤسسة تعمل مع أكثر من 500 شركة ونتأكد من وجود الإمكانيات فيها لتشغيل ذوي القدرات الخاصة، كما خصصنا برامج تدريب وتأهيل لنحو 1500 شخص، مضيفًا نعمل على توعية المجتمع والقطاع الخاص، كما صممنا أول محطة مترو مجهزة بناءً على المعايير العالمية، ووقعنا على بروتوكول مع وزير النقل، وعملنا بمحافظة الأقصر في إطار معبد الكرنك والشوارع الرئيسى".



وأوضح: "صممنا برنامجًا تأهيليًا لسد الفجوة بين سوق العمل وذوي الإعاقة، وخصصنا تدريبات لهم، ونفذنا تدريبات لموظفي الشركات للتعامل معهم، فلا يوجد شخص معاق، لكن المجتمع هو من يضع العوائق".



وشدد على أن دمج ذوي الإعاقة مكسب كبير لكافة أطراف المجتمع، حيث تبلغ نسبتهم 15% من المصريين:، مضيفًا "فزنا بجوائز خارجية وحضرنا مؤتمرات مختلفة وحصلنا على الدعم من مختلف الشركات .. مفيش حد خسران".



و قال احمد رفعت من ذوي الاحتياجات الخاصة، إنه التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي من قبل وكانت نقطة تحول بالنسبة لي وهدفي كان تغيير نظرة المجتمع لذوي الاحتياجات الخاصة واكد لنا " انتوا أقوياء وقادرين على خدمة بلادنا"



تهيئة الأماكن العامة



طالب محمد صبحي، بطل مصر وأفريقيا في رياضة تنس الكراسي المتحركة، المسئولين بتهيئة الأماكن العامة والطرق والمطاعم، وغيرها لتكون مجهزة لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة.



تفعيل القانون



محمود يوسف، لاعب منتخب مصر للتنس على الكراسي المتحركة، أكد ضرورة توفير الإتاحة المكانية والتوعية عن التحديات التى يواجهها ذوو الاحتياجات الخاصة فى حياتهم اليومية، واكتشافها، والوصول للحلول السليمة لتسهيل حياتهم، ومنها تصميم الطرق والمنازل والشركات بشكل هندسي يساهم فى مساعدتهم.



وأكد ان ذوى الاحتياجات الخاصة يحتاجون لتوعية أكثر بخصوص احتياجاتهم، ليحصلوا على حقهم كاملا فى مصر، مشيرًا إلى أن هناك جهودا كثيرة تبذل لكى يحصل ذوى الإعاقة على حقوقهم ولكنها لم تطبق على أرض الواقع حتى الآن، منها قانون 2018 لذوى الاحتياجات الخاصة والذى غطى جزءا كبيرا من احتياجاتهم ولكنه لم يفعل حتى الآن، ويحتاجون لتفعيله والتركيز عليه لكى ينفذ.



ووجه لاعب منتخب مصر للتنس على الكراسي المتحركة، رسالة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مطالبًا بتفعيل القانون لكى يستطيع ذوى الاحتياجات الخاصة الحصول على حقوقهم، مشيدًا بنجاح تغيير القانون الخاص بذوى الاحتياجات الخاص، مؤكدًا أن تفعيله سيحل العديد من المشكلات.



و قال عمر هشام مصطفى، من ذوى الاحتياجات الخاصة، إن يجب على الجميع معرفة حقوق ذوى الإعاقة وأن يتم تبادل الثقافات بين الدول المختلفة، مشيرًا إلى أنه فى الفترة الأخيرة بدأ ذوى الاحتياجات الخاصة الحصول على بعض حقوقهم فى مصر، موضحًا أن القانون الخاص بذوى الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى تطبيقه على أرض الواقع لكى نستطيع أن نحصل على حقوقنا كاملة".



ووجه رسالة شكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لإقامة منتدى شباب العالم، الذى يقوم على تبادل الثقافات والخبرات بين شباب العالم كله، مؤكدًا أنه يشارك فى المنتدى للعام الثانى على التوالى ويستفاد منه كثيرًا، مضيفًا أنه سيحرص على المشاركة فى فعاليات المنتدى كل عام.

