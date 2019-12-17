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رياضة

الأهلي يخوض مرانه الرئيسي اليوم استعدادا للإسماعيلي في الدوري

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:30 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مرانه الرئيسي، اليوم، استعدادا لمواجهة الإسماعيلي، المقرر لها بعد غد، الخميس، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري.

ومن المقرر أن يشارك جميع اللاعبين في مران اليوم، بعد أن خضعت المجموعة التي واجهت حرس الحدود، الأحد، لبرنامج استشفائي وتأهيلي.

ويعاني الفريق الأحمر من ضغط المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وتغلب الأهلي على حرس الحدود 1-0 في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات مسابقة الدوري الممتاز.
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