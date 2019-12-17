فيلم حضور وانصراف يدخل مرحلة المونتاج

دخل فيلم "حضور وانصراف" مرحلة المونتاج؛ بعدما انتهى صناعه من تصوير آخر مشاهد العمل في مدينة 6 أكتوبر، عقب فترة تصوير استغرقت أكثر من شهرين.



ومن المقرر أن يتحدد موعد طرح الفيلم في دور العرض السينمائية خلال الأيام المقبلة.



فيلم "حضور وانصراف" من إنتاج شركة "سينرجى فيلمز" إشراف عام أحمد بدوى، وهو تجربة شبابية كوميدية تعتمد على البطولة الجماعية.



ويشارك فى بطولة الفيلم أسماء أبو اليزيد، محمد سلام، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، هدى مجد، محمد جمعة ومحمود حافظ وإخراج ياسر هويدى.



وأقدمت شركة سينرجى فيلمز على تجربة فيلم "حضور وانصراف" وإعطاء الفرصة للعديد من الفنانين الشباب وأيضا المخرجين، مع التنوع أيضا في نوعية الأعمال التى تقدمها الشركة فى الفترة الأخيرة والتى تعتمد دائما على الأعمال الضخمة انتاجيا.