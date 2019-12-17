مفاجأة للسيدات.. حيلة عجيبة لإزالة الصدأ من النحاس وتلميع السيارات

تقتنى العديد من ربات المنازل قطعا من النحاس الأصلي، الموروثة من الأم أو الجدة ، ولها قيمة كبيرة تجعلهن يرفض بشدة التخلي عنها، فإذا كنتِ من ضمن هؤلاء، يقدم لك موقع "mashed" حيلة عجيبة لإزالة بقع الصدأ من على قطع النحاس.



كشف موقع " mashed" ، عن أن الكاتشب يملك قدرة هائلة على إزالة بقع الصدأ.



ووفقا لما نشره الموقع، فإن الكاتشب لن يقتصر استخدامه على الطعام ليمنحه طعمًا مميزًا، بل يمتلك قدرة كبيرة على إزالة الصدأ من على النحاس، بالإضافة إلى إمكانية استعماله في تلميع سيارتك.



وأوضح: كل ما عليك فعله هو وضع الكاتشب على القطعة المراد تنظيفها، وتركه لبضع دقائق، ثم تلميعه بقطعة قطنية، وستدهشك النتيجة.