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رياضة

لا بد من تدعيم صفوفه.. جمال السيد: الأهلي الأقرب إلى لقب إفريقيا

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
الاهلي
الاهلي
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ريهام بكير
يرى جمال السيد، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر يسير بخطوات ثابتة في مسابقتي الدوري ودوري أبطال إفريقيا، وأيضا بطولة كأس مصر، ويتميز بالاستقرار، مشيرا إلى أن الفريق قريب من الفوز بدوري أبطال إفريقيا.

وأكمل جمال السيد،: "يجب على الأهلي التفكير دائما في التدعيم؛ طالما أنه يشارك في 3 بطولات" .

وقال جمال السيد، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "هناك منافسة شرسة بين لاعبي الأهلي للمشاركة مع الفريق".

وعن مباراة الحرس، أوضح جمال السيد، أن "طارق العشري أجبر على الدفاع أمام الأهلي؛ بسبب هجوم الأحمر المكثف، ولعب بطريقة 6 - 3 - 1".

واستطرد جمال السيد: "أي فريق يواجه الأهلي حاليا؛ كل أمله تأخير الخسارة، كما أن الفريق دائما ينظر إلى مواجهاته مع الزمالك؛ لأنه هو المنافس المباشر".

وتابع جمال السيد: "جميع الفرق تعلم أنه من الصعب الوصول لمرمى الأهلي بسبب صلابته الدفاعية، كما أن الفريق يطبق أسلوب الضغط بشكل مميز بمجرد فقدان الكرة".
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