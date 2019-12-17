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مرأة

سالبة الذكورة.. السجائر الإلكترونية تصيبك بالضعف الجنسي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:13 ص
اللص السارق للذكورة
اللص السارق للذكورة السجائر الأليكترونية تصيبك بالضعف الجنسي
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أسماء عبد الحفيظ
يقبل الكثير من الشباب والرجال على تناول السجائر الإلكترونية مؤخرا، حيث انتشرت بشكل مبالغ فيه، وأصبح الجميع يستسهل ويتلذذ بتناولها مثلها مثل السجائر العادية، بل وأفضل.

السجائر الإلكترونية انتشرت أيضا، كنوع من التباهي والتفاخر بتناولها بين الشباب، كـ"موضة جديدة".

وحذرت العديد من الدراسات من كارثة السجائر الإلكترونية وأنها تؤثر على الجسم ككل، وبالأخص على الشباب، حيث تصيبهم بالضعف الجنسى بنسبة 50% وعندما يداوم الرجل على تناولها لمدة 40 عاما يصاب بالعجز الجنسي .

السجائر الإلكترونية وعلاقتها بأمراض القلب

نوه الدكتور عصام شلبي استشارى حراجات المسالك البولية والتناسلية والعقم إلى ما جاء فى دراسة جديدة، أجريت في جامعة ولاية أوهايو، أن تدخين السجائر الإلكترونية على الرغم من وصفها كبديل صحي لتدخين السجائر، فإنها تشكل خطرا كبيرا على الصحة، حيث إنها تسبب في الإصابة بأمراض القلب.

وأكد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن تدخين السجائر الإلكترونية يمكن أن يتسبب في تبخير الأوعية الدموية، والذي بدوره يؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب ،كما أنها تحتوي على جسيمات ومعادن ونكهات، تسبب مشاكل كبيرة فى القلب.

ونوهت الدراسة إلى أن السجائر الإلكترونية تسببت فى موت 40 شخصا فى الولايات المتحدة .

وأشار "شلبي " إلى أن الجزيئات الدقيقة من السيجارة الإلكترونية تدخل فى مجرى الدم وتؤثر على القلب، وتعمل بطريقة مشابهة لتلوث الهواء، مما يجعلها تسبب ارتفاع ضغط الدم المفاجئ ،الذى يمكن أن يحدث جلطة دموية وهى عبارة عن انسداد وتصلب شرايين القلب ،أو الإصابة بالالتهاب الرئوى .

السجائر الإلكترونية وعلاقتها بالضعف الجنسى:
قال "استشارى الجراحات التناسلية " أن للسجائر الإلكترونية تعرض الرجل للكثير من المشاكل فى القلب الذى يلعب دور كبير ،فى القدرة الجنسية،السيجارة الإلكترونية تعرض الأشخاص للإصابة بأمراض الشرايين والقلب والسرطانات بأنواعها،التي تؤثر على القدرة الذكورية وتسبب الضعف الجنسي .

وأشار " شلبى " أنه كلما طال أمد استعمال السجائر الإلكترونية، كلما كان تأثيرها كبيرًا على الأعضاء التناسلية لدى الرجال، خصوصًا عند مضى عدد من السنوات على تناولها ،فعند مواظبة الشاب على تدخين السجائر الإلكترونية لمدة 20 سنة، يفقد 50% من قدراته الجنسية، و عند استمراره على تناولها لمدة 40 سنة يتعرض للعجز الجنسي.
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