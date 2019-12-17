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رياضة

تاريخ مواجهات برشلونة وريال مدريد على ملعب كامب نو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 08:31 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تتجه الأنظار غدا الأربعاء لملعب "كامب نو" الذي يستضيف المباراة المرتقبة بين برشلونة وغريمه التاريخي ريال مدريد، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة للدوري الإسباني لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن مباراة الكلاسيكو المقبلة ستكون رقم 90 بين كلا الفريقين على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني، حيث تمكن برشلونة على أرضية هذا الملعب من الفوز في 50 مباراة، مقابل 20 لصالح ريال مدريد، وحسم التعادل 19 لقاء بين كلا الفريقين.

وتمكن أصحاب الأرض والضيافة من تسجيل 178 هدفا في شباك النادي الملكي الذي سجل بدوره 105 أهداف، علما بأن أفضل سلسلة حققها أحد الفريقين دون التعرض للهزيمة على ملعب "كامب نو" كانت لصالح برشلونة، الذي لم يهزم من غريمه التاريخي لمدة 20 عاما على ملعبه ووسط جماهيره، حيث حقق النادي الملكي 5 تعادلات بين عامي 1983 و2003.

يذكر أنه كان مقررا إقامة الكلاسيكو يوم 26 أكتوبر الماضي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من "الليجا"، قبل أن يتم تأجيله بسبب المظاهرات الاحتجاجية في كتالونيا إلى يوم 18 من الشهر الجاري.
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