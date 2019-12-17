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أخبار العالم

أمريكا: خطاب كوريا الشمالية بشأن التجارب الصاروخية يدعو للقلق

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:21 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، إن خطاب كوريا الشمالية بشأن التجارب الصاروخية التابعة لها يدعو للقلق. 

وأضاف وزير الدفاع الأمريكي: "متفائل بشأن الجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية، ولكن خطابها بشأن التجارب الصاروخية يدعو للقلق".

وكان دبلوماسي أمريكي بارز، قد أعلن، الإثنين، أن بلاده لن تقبل مهلة نهاية العام، التي حددتها كوريا الشمالية، للحصول على تنازلات من واشنطن في المحادثات النووية المتوقفة، وحث بيونج يانج على العودة إلى طاولة المفاوضات على الفور.

وحذر الرئيس دونالد ترامب، كوريا الشمالية، الأسبوع الماضي، من أنها قد "تخسر كل شيء"؛ بسبب عدوانيتها تجاه الولايات المتحدة بعد إعلانها تجربة أسلحة جديدة.

وحدد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون مهلة غايتها نهاية العام لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة، محذرا من أنه قد يتخذ "طريقا جديدا" غير محدد ما لم يتم تقديم تنازلات.

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