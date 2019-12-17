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منوعات

طلب الشرطة لتخلصه من يديها.. خليجية تشق وجه زوجها

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:36 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
أصبح قطاع من السيدات لا ينتظرن أن يأتي أحد بحقوقهن، فباتت تشمر عن ساعديها وتحصل بنفسها على ما تريد حتى إذا تطلب الأمر اللجوء بالعنف، ولدينا حالة هنا، تخطت فيها سيدة كويتية البكاء على ما يقوم به زوجها واعتدت عليه. 

وتعرض زوج للضرب على يد زوجته التي استعانت ببعض الأدوات من المطبخ، حتى أصابته بجروح عميقة، وشق في الوجه، وآخر في الرقبة واليد.

واستدعى الرجل، الأمن، ليخلصه من يد زوجته وتحقق معها في الواقعة، بحسب ما نشرت صحيفة "الراي" الكويتية.

وأعلنت الشرطة :" أن هناك شخصا بمنطقة حولي طلب النجدة وإنقاذه من ظلم زوجه التي قامت بالاعتداء عليه، ووصلت قوات الأمن وبفحص الزوج وجد جروح متعددة بالجسد وشق في الوجه"، ليتم التحقيق مع الزوجة والاستماع لأقوالها.
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