ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامي صبري يروج لـ حفل الكريسماس في دبي.. 27 ديسمبر

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 05:32 ص
رامي صبري
رامي صبري
Advertisements
سعيد فراج
روج الفنان رامي صبري لحفله الجديد، المقرر إقامته في مدينة دبي الإماراتية، ضمن أعياد الكريسماس، إذ نشر بوستر الحفل عبر حسابه على انستجرام.

وعلق رامي صبري على بوستر الحفل: "حفل أعياد رأس السنة في القريه العالميه بدبي يوم 27/12/2019 #رامي_صبري ".

وكان آخر أعمال رامي صبري، ألبوم "فارق معاك" الذي تم طرحه في شهر أغسطس الماضي، ضمن الموسم الصيفي.

ويضم ألبوم رامي صبري "فارق معاك"، 12 أغنية وهم "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنسانى"، "قولت اللي عندي"، "هو فيه كده"، "بقابل ناس"، "أنا بعترف لك"، "صعبان عليا"، "وعجبي"، "حكاية حبنا"، "بتهتمي" و"فارق معاك".

وتعاون رامي صبري، في ألبوم "فارق معاك" مع مجموعة من الشعراء مثل أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".

يذكر أن رامي صبري، صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت أول تعاون بينهما.
رامي صبري يروج لـ حفل الكريسماس في دبي.. 27 ديسمبر
Advertisements

ترشيحاتنا

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

مرتديا الفانلة الحمراء.. كهربا الأهلي بيتي الجميل.. شاهد

بيان عاجل لوزير الدفاع الأمريكي حول تهديدات أردوغان بإغلاق قاعدة إنجرليك

محدش يقول الزمالك خسر بسبب المستحقات| رضا عبدالعال عن لاعبي الأبيض: مستوى مراكز شباب

حلول لتفادي أعطال بطارية السيارة خلاص فصل الشتاء

تداول صورة صادمة للكينج محمد منير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس غير تقليدية.. شاهد إطلالة بلقيس في أحدث جلسة تصوير

بفستان كاروهات أنيق.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور

دراسة تتوصل إلى اكتشاف مفاجئ عن الضوء الأزرق الصادر من الموبايلات