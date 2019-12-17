رامي صبري يروج لـ حفل الكريسماس في دبي.. 27 ديسمبر

روج الفنان رامي صبري لحفله الجديد، المقرر إقامته في مدينة دبي الإماراتية، ضمن أعياد الكريسماس، إذ نشر بوستر الحفل عبر حسابه على انستجرام.



وعلق رامي صبري على بوستر الحفل: "حفل أعياد رأس السنة في القريه العالميه بدبي يوم 27/12/2019 #رامي_صبري ".



وكان آخر أعمال رامي صبري، ألبوم "فارق معاك" الذي تم طرحه في شهر أغسطس الماضي، ضمن الموسم الصيفي.



ويضم ألبوم رامي صبري "فارق معاك"، 12 أغنية وهم "بتاع بنات"، "أنا بابا"، "حاول تنسانى"، "قولت اللي عندي"، "هو فيه كده"، "بقابل ناس"، "أنا بعترف لك"، "صعبان عليا"، "وعجبي"، "حكاية حبنا"، "بتهتمي" و"فارق معاك".



وتعاون رامي صبري، في ألبوم "فارق معاك" مع مجموعة من الشعراء مثل أمير طعيمة، أحمد علي موسى، تامر حسين، هالة علي، هاني رجب، أما الملحنون فهم عزيز الشافعي، ومديح، شادي حسن، والتوزيع الموسيقى كان من نصيب جلال الحمداوي، وتميم، وطارق توكل، كما قدم صبري عددًا من الألحان بجانب توزيعه للمرة الأولى لأغنيتين هما "وعجبي"، و"فارق معاك".



يذكر أن رامي صبري، صور من قبل أغنية "مبروك علينا" على طريقة الفيديو كليب مع المخرج فادى حداد، فى بيروت وكانت أول تعاون بينهما.