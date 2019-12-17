حلول لتفادي أعطال بطارية السيارة خلاص فصل الشتاء

يواجه الكثير من السائقين ومالكي السيارات من مشاكل في تشغيل السيارة خلال الطقس البارد بفصل الشتاء، وتكون سبب تلك المشكلة في الأغلب هي بطارية السيارة المعطلة، التي يصعب تشغيلها في الطقس البارد.



وفي صدد ذلك نقدم لكم عبر السطور التالية مجموعة من النصائح والحلول لتجنب أعطال بطارية السيارة في فصل الشتاء.



أولا: يجب في البداية علي السائقين اجراء الفحوصات الفنية علي البطارية و"الدينامو" المسئول عن شحنها قبل دخول فصل الشتاء، حيث تظهر تلك الأعطال بشكل اكبر خلال الشتاء في الطقس البارد مقارنة بباقي فصول السنه.



ثانيا: أهمية مراجعة الكابلات والوصلات الخاصة بالبطارية، فقد تكون ممتلئة بالأملاح أو وجود أي طبقات عازلة من الأوساخ، تؤثر علي كفاءة البطارية وشحنها.



ثالثا: الوصلات الخارجية تعد من أهم معدات الامان التي يحتاجها كل سائق داخل سيارة، حتي يستطيع شحنها البطارية من سيارة اخري في حال توقفها المفاجئ عن العمل.



رابعا: يجب أيضا مراجعة كافة المصابيح والاجهزة داخل السيارة بعد إيقاف المحرك، والتي قد تؤدي لنفاذ الشحن داخل البطارية.



خامسا: قد تعاني سيارتك من مشاكل كهربائية متمثلة في عدم توقف الكاست أو مراوح التبريد عن العمل بعد إطفاء المحرك.



