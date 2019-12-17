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رياضة

تصريح صادم للاعبين.. البدري: الدوري لم ينتج عناصر تستحق الانضمام لمنتخب مصر| شاهد

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 04:43 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
كشف حسام البدري ، المدير الفني لمنتخب مصر، عن الاستعداد للمرحلة المقبلة مع الفراعنة في تصفيات أمم إفريقيا "الكاميرون 2021".

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية ، أن الدوري المصري ، لم يفرز عناصر جديدة تستحق الانضمام لصفوف الفراعنة ، لكنه يعد الجماهير بأن القادم أفضل، باستعادة عناصر محدودة من المنتخب الأولمبي في المباريات القادمة.

وأضاف: الفترة الماضية شهدت عدة ظروف صعبة منها تعدد الإصابات ، والتي تسببت في غياب كل من محمد صلاح وحمدي فتحي ورأسي الحربة مروان محسن وأحمد حسن كوكا ، بالإضافة إلى ضيق الوقت ، ولكن لا يزال مشوار التصفيات طويلا ، ولم نخسر أي مباراة ، بل تعادلنا ، والقادم سيكون أفضل.

وشدد البدري على ضرورة اقامة تجمعين قبل فترة الاجندة الدولية مارس المقبل ، وستكون خاصة بالمحليين ، لان صعب استدعاء المحترفين في فترة غير المخصصة دوليا.

وعن محمد صلاح وعودة تألقه ، مع ليفربول ، قال ، سعيد بعودة صلاح لمستواه ، فهو فخر مصر والعرب ، ونتمنى له التوفيق والتألق المستمر مع فريقه.

الجدير بالذكر أن البدري وجهازه المعاون قادوا منتخب مصر في مباراتين رسميتين ، انتهت الأولى بالتعادل 1-1 مع كينيا وتعادل سلبي مع جزر القمر في بداية التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية.
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