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فن

حكيم يحصد 750 ألف مشاهدة بـ الجارسون.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 07:01 ص
حكيم
حكيم
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سعيد فراج
حققت أغنية "الجارسون" لنجم الأغنية الشعبية حكيم، 750 ألف مشاهدة بعد طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، في 7 ديسمبر الجاري.

ويستعد حكيم، لطرح ألبومه الجديد، الذي يحمل اسم "الراجل الصح"، ويضم عشر أغنيات، صور حكيم منها ثلاث أغان وهي: "سيبونا في حالنا" و"قلبي يا ناس" و"الموضة السنة دي".

كان حكيم طرح عدة أغان من الألبوم بشكل منفرد عبر القناة الرسمية الخاصة به على موقع "اليوتيوب" وكان من بينها: "ليلة بمبي" من كلمات إسلام خليل وألحان هاني فاروق وتوزيع زيزو فاروق، وقد حققت حتى الآن نسبة مشاهدة اقتربت من نصف مليون.

كما يستعد حكيم، لطرح أغنية من ألبومه الجديد أيضًا بعنوان "الجارسون".

بينما طرح حكيم كليب "سيبونا في حالنا" من ألبومه الجديد، والأغنية من كلمات عصام حجاج وألحان تامر حجاج وتوزيع إسلام شيبسى وميدو مزيكا ولاقت نجاحا كبيرا.
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