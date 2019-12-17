يحدث اليوم: بدء التحضير للقمة العربية الأفريقية الخامسة

يشهد اليوم الثلاثاء، 17 من ديسمبر 2019، العديد من الأحداث المهمة، نقدّمها لكم عبر السطور التالية:



- تستضيف المملكة العربية السعودية أعمال الدورة الـ 23 لمجلس الوزراء العرب للاتصالات والمعلومات، حيث تترأس الدورة الحالية عبر قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، تحت شعار "طموح عربي لجيلٍ رقمي" بحضور وزراء الاتصالات والمعلومات من الدول العربية.



- تنطلق أعمال المؤتمر الإسلامي الحادي عشر لوزراء الثقافة، والذي تنظمه وزارة الثقافة التونسية بالتعاون مع المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد.



- يتوجه وفد من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، برئاسة الأمين العام المساعد للشؤون السياسية الدولية، إلى المملكة العربية السعودية؛ للتحضير لأعمال الدورة الخامسة للقمة العربية - الأفريقية.



ويشارك وفد الأمانة العامة ووفد من الاتحاد الأفريقي، في اجتماعات تحضيرية تنسيقية، بشأن الإعداد والتحضير للقمة، وكل ما يتعلق بها مع الجهات المعنية بالمملكة العربية السعودية الدولة المضيفة.