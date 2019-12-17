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أخبار العالم

7 معارض عسكرية وراءها.. بوتين يكشف عن حجم مبيعات الأسلحة الروسية في 2019

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 06:33 ص
صدى البلد
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أحمد قاسم
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن روسيا صدَّرت أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 13 مليار دولار أمريكي هذا العام، بما يزيد بمقدار 2 مليار دولار عن نفس الفترة من العام الماضي.

وأضاف بوتين، في اجتماع للجنة الروسية للتعاون العسكري- الفني مع الدول الأجنبية، أن "وضع روسيا في سوق الأسلحة العالمي، يكتسب قوة، على الرغم من تشديد العقوبات والمنافسة غير العادلة".

وأشار بوتين- وفقا لمحضر رسمي للاجتماع- إلى أن المعارض العسكرية الدولية الـ 7 التي أقيمت في روسيا هذا العام، دعمت مبيعات الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية، حسبما نقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا".

وأكد الرئيس الروسي أنه بعد هذه المعارض؛ تم توقيع عقود تبلغ قيمتها نحو 35 مليار روبل.
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