أهم الاخبار .. السجائر الإلكترونية تصيبك بالضعف الجنسي.. يسرا: مسلسل رأفت الهجان أظهر عروبة كل مصري

نشر موقع صدى البلد الإخباري، عددا من الموضوعات الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرض بعضها خلال التقرير التالي..
بعد 8 سنوات.. محافظ مطروح يزيل حواجز ثورة يناير ويفتح عددا من الشوارع المغلقة
قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فتح عدد من الشوارع المغلقة منذ سنوات، وإزالة الحواجز الخرسانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتيسير حركة السيارات والمواطنين، ومنع التكدسات المرورية.
جروح لا تلتئم.. طفلة تولد بدون جلد بسبب مرض نادر| صور
تعيش طفلة ألما لا ينقطع عنها يومًا منذ مولدها من عامين، حيث ولدت الصغيرة بدون جلد على قدميها وكاحليها، وتعتبر هذه الحالة هي حالة جلدية نادرة تظهر فيها قدميها وكاحليها بجروح غائرة.
سيد: حذفوني من معاش تكافل وكرامة بسبب امتلاكي سيارة معاقين
شكا المواطن سيد أحمد مرسي شاهين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفه بمعاش تكافل وكرامة بسبب امتلاكه سيارة معاقين، على الرغم من قيامه ببيعها منذ عدة سنوات.
سالبة الذكورة.. السجائر الإلكترونية تصيبك بالضعف الجنسي
يقبل الكثير من الشباب والرجال على تناول السجائر الإلكترونية مؤخرا، حيث انتشرت بشكل مبالغ فيه، وأصبح الجميع يستسهل ويتلذذ بتناولها مثلها مثل السجائر العادية، بل وأفضل.
يسرا: مسلسل رأفت الهجان أظهر العروبة المدفونة في كل مصري وعربي
أكدت الفنانة يسرا، أن مسلسل "رأفت الهجان" الذي شاركت في بطولته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعدد كبير من الفنانين، أظهر العروبة المدفونة في كل مصري وعربي.
محمد حماقي يروج لـ حفل رأس السنة بالتجمع الخامس
روج الفنان محمد حماقي، لحفله المُقبل في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، المقرر له يوم 31 ديسمبر، ليلة رأس السنة الميلادية، إذ نشر بوستر الحفل عبر حسابه على انستجرام، داعيًا جمهوره حضور.
طلب الشرطة لتخلصه من يديها.. خليجية تشق وجه زوجها
أصبح قطاع من السيدات لا ينتظرن أن يأتي أحد بحقوقهن، فباتت تشمر عن ساعديها وتحصل بنفسها على ما تريد حتى إذا تطلب الأمر اللجوء بالعنف، ولدينا حالة هنا، تخطت فيها سيدة كويتية البكاء على ما يقوم به زوجها واعتدت عليه.
لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية
علق رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق، علي خسارة الأبيض من طلائع الجيش بنتيجة 3-2 فى الدوري المصري.
بيان عاجل لوزير الدفاع الأمريكي حول تهديدات أردوغان بإغلاق قاعدة إنجرليك
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، إنه بحاجة إلى التحدث إلى نظيره التركي؛ بشأن تهديدات رجب طيب أردوغان، الأخيرة، حول إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية في مدينة أضنة التركية.
لمس أجزاء حساسة من جسمي| فتاة بدر تروي لحظة اختطافها واغتصابها على يد سائق| التحريات: خطفت أثناء سيرها بالطريق العام
واقعة مأساوية، سطرت سجلات الجرائم الجنائية، تفاصيلها رغم أن الواقعة لم تكن جديدة بل تكررت على يد شياطين الأنس، وكشف قرار الإحالة الصادر عن نيابة القاهرة الجديدة التفاصيل الكاملة لقيام عامل بـ خطف فتاة وهتك عرضها.
الجيش الليبي: لن نسمح لأردوغان بتهديد أمن مصر
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الاثنين، إن القوات المسلحة الليبية لن تسمح لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بتهديد أمن مصر، عبر دعم المليشيات الإرهابية هناك، والاتفاقية الأمنية التي وقعها مع رئيس المجلس الرئاسي "غير الشرعي" فايز السراج.
بعد 8 سنوات.. محافظ مطروح يزيل حواجز ثورة يناير ويفتح عددا من الشوارع المغلقة
قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، فتح عدد من الشوارع المغلقة منذ سنوات، وإزالة الحواجز الخرسانية، بالتنسيق مع الجهات المعنية؛ لتيسير حركة السيارات والمواطنين، ومنع التكدسات المرورية.
جروح لا تلتئم.. طفلة تولد بدون جلد بسبب مرض نادر| صور
تعيش طفلة ألما لا ينقطع عنها يومًا منذ مولدها من عامين، حيث ولدت الصغيرة بدون جلد على قدميها وكاحليها، وتعتبر هذه الحالة هي حالة جلدية نادرة تظهر فيها قدميها وكاحليها بجروح غائرة.
سيد: حذفوني من معاش تكافل وكرامة بسبب امتلاكي سيارة معاقين
شكا المواطن سيد أحمد مرسي شاهين، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من حذفه بمعاش تكافل وكرامة بسبب امتلاكه سيارة معاقين، على الرغم من قيامه ببيعها منذ عدة سنوات.
سالبة الذكورة.. السجائر الإلكترونية تصيبك بالضعف الجنسي
يقبل الكثير من الشباب والرجال على تناول السجائر الإلكترونية مؤخرا، حيث انتشرت بشكل مبالغ فيه، وأصبح الجميع يستسهل ويتلذذ بتناولها مثلها مثل السجائر العادية، بل وأفضل.
يسرا: مسلسل رأفت الهجان أظهر العروبة المدفونة في كل مصري وعربي
أكدت الفنانة يسرا، أن مسلسل "رأفت الهجان" الذي شاركت في بطولته مع الفنان الراحل محمود عبد العزيز، وعدد كبير من الفنانين، أظهر العروبة المدفونة في كل مصري وعربي.
محمد حماقي يروج لـ حفل رأس السنة بالتجمع الخامس
روج الفنان محمد حماقي، لحفله المُقبل في أحد الفنادق الشهيرة بمنطقة التجمع الخامس، المقرر له يوم 31 ديسمبر، ليلة رأس السنة الميلادية، إذ نشر بوستر الحفل عبر حسابه على انستجرام، داعيًا جمهوره حضور.
طلب الشرطة لتخلصه من يديها.. خليجية تشق وجه زوجها
أصبح قطاع من السيدات لا ينتظرن أن يأتي أحد بحقوقهن، فباتت تشمر عن ساعديها وتحصل بنفسها على ما تريد حتى إذا تطلب الأمر اللجوء بالعنف، ولدينا حالة هنا، تخطت فيها سيدة كويتية البكاء على ما يقوم به زوجها واعتدت عليه.
لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية
علق رضا عبدالعال لاعب الزمالك والأهلي السابق، علي خسارة الأبيض من طلائع الجيش بنتيجة 3-2 فى الدوري المصري.
بيان عاجل لوزير الدفاع الأمريكي حول تهديدات أردوغان بإغلاق قاعدة إنجرليك
قال وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، اليوم الثلاثاء، إنه بحاجة إلى التحدث إلى نظيره التركي؛ بشأن تهديدات رجب طيب أردوغان، الأخيرة، حول إغلاق قاعدة إنجرليك الجوية الأمريكية في مدينة أضنة التركية.
لمس أجزاء حساسة من جسمي| فتاة بدر تروي لحظة اختطافها واغتصابها على يد سائق| التحريات: خطفت أثناء سيرها بالطريق العام
واقعة مأساوية، سطرت سجلات الجرائم الجنائية، تفاصيلها رغم أن الواقعة لم تكن جديدة بل تكررت على يد شياطين الأنس، وكشف قرار الإحالة الصادر عن نيابة القاهرة الجديدة التفاصيل الكاملة لقيام عامل بـ خطف فتاة وهتك عرضها.
الجيش الليبي: لن نسمح لأردوغان بتهديد أمن مصر
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الاثنين، إن القوات المسلحة الليبية لن تسمح لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان بتهديد أمن مصر، عبر دعم المليشيات الإرهابية هناك، والاتفاقية الأمنية التي وقعها مع رئيس المجلس الرئاسي "غير الشرعي" فايز السراج.