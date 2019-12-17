درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 17-12-2019 بالقاهرة والمحافظات.. فيديو

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، استقرار درجات الحرارة اليوم، الثلاثاء 17/12/2019؛ حيث يسود طقس منخفض على الدلتا والقاهرة، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، معتدل على باقي الأنحاء نهارًا لطيف ليلا.



واستعرض برنامج "8 الصبح" المذاع عبر فضائية "dmc"، تقريرًا مفصلا بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم، الثلاثاء، على النحو التالي:



بيان درجات الحرارة المتوقعة اليوم



القاهرة 12 20



الإسكندرية 12 22



دمياط 12 21



بورسعيد 12 20



العريش 10 21



الإسماعيلية 13 20



السويس 13 20



مرسي مطروح 11 21



الغردقة 14 22



شرم الشيخ 15 21



الفيوم 10 20



أسيوط 09 21



سوهاج 10 21



الأقصر 10 22



الوادى الجديد 05 22



أسوان 12 22



حلايب 19 23



شلاتين 17 25