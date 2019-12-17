محمد جاد: استعادة البحيرات المصرية من الإهمال والتلوث تتصدر اهتمامات الرئيس.. فيديو

قال الإعلامي محمد جاد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي كشف عن خطة ضخمة للتعامل مع البحيرات المصرية التي تطل على البحر المتوسط أو ما يعرف بالبحيرات الشمالية.



وأضاف جاد، مقدم برنامج صباح البلد عبر فضائي صدى البلد أن تلك البحيرات يقدر عددها بـ 5 بحيرات، مؤكدا أن الرئيس يطمح في إعادة أمجاد تلك البحيرات.



وتابع مقدم برنامج صباح البلد أن تلك البحيرات تتميز بالإنتاج الوفير من الأسماك مؤكدا أن لها بعدا اقتصاديا كبيرا لمصر وهي بحيرة البردويل والمنزلة والبرلس وإدكو ومريوط.



وأشار مقدم برنامج صباح البلد إلى أن تلك البحيرات تتميز بأعماق ضخمة وحركة مياه هادئة وخصوبة عالية جدا وبمثابة مزارع سمكية طبيعية تنتج بإجمالي 70% من إجمالي البحيرات المصرية.



وقال مقدم برنامج صباح البلد إن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد أن الدولة المصرية تتعامل مع 250 ألف فدان ببحيرة المنزلة وتقوم بتغيير ما شهدته من إهمال خلال السنوات الماضية من التعدي والمخلفات والتلوث التي تضر البيئة للبحيرات.