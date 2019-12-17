أكد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يعتزم زيارة إسرائيل في يناير المقبل.



وأضاف بيسكوف أن "الاستعدادات تجري حاليا للزيارة"، إلا أنه لفت إلى أن بلاده ليس لديها علم عما إذا كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم زيارة إسرائيل بالتزامن مع زيارة بوتين.



وكان بوتين أعلن في ديسمبر الماضي ، خلال لقائه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أنه يعتزم زيارة إسرائيل مطلع العام.



وفي سياق متصل قال بيسكوف، إن بوتين لن يحضر المنتدى الاقتصادي العالمي المقرر الشهر المقبل في مدينة دافوس السويسرية وتابع إن "خططه لا تشمل رحلة إلى منتدى دافوس".



يشار إلى أن المنتدى، الذي يحتفل بالذكرى الـ 50 لإقامته من 21 حتى 24 يناير المقبل، يجمع قادة العالم لمناقشة وضع السياسات، ومن بين القضايا الرئيسية التي تتصدر أجندة المنتدى التغير المناخي.

