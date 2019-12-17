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أخبار العالم

رئيس الشاباك الأسبق: قطر متطرفة.. وقطع العلاقات معها مؤشر إيجابي

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 09:03 ص
الرئيس الاسبق لـ
الرئيس الاسبق لـ الشاباك يعقوب بيري
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سمر صالح
كشف الرئيس الأسبق لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، يعقوب بيري، أن الجهاز كان متورطا في الوحل اللبناني قائلا: إن القيادة السياسية عولت على إمكانية حصول "الشاباك" على معلومات استخباراتية أكثر من أي جهة أمنية أخرى.

ورأى بيري، أن قطع علاقات عدد من دول الخليج مع قطر، يعتبر مؤشرا إيجابيا لرصد المصالح مع العالم العربي المعتدل ضد ما أسماهم "المتطرفين".

وأضاف بيري، الذي تولى رئاسة جهاز "الشاباك" خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى خلال مقابلة مع شبكة "i24news " الإسرائيلية، أن الجهاز واجه صعوبات كبيرة في التعامل مع أطفال صغار يلقون الحجارة في وجه آليات عسكرية، مما سبب حرجا كبيرا لإسرائيل أمام المجتمع الدولي.

وتحدث بيري عن وجود خلافات بين المستوى السياسي والأمني فيما يتعلق بالتعاطي مع الساحة الفلسطينية، مؤكدا أن "الشاباك" لا زال يوصي بالحل السياسي ويحذر من تبعات قوة السلاح في التعامل مع الفلسطينيين، داعيا إلى التمسك بالمفاوضات التي لم تعد قائمة منذ مقتل رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق، إسحاق رابين.

وفي سياق متصل، أكد بيري أن رئيس الوزراء الأسبق، إسحاق شامير، لم يكن يرغب في التوجه إلى المفاوضات، مؤكدا رفضه للمسار السياسي ومؤتمر مدريد لكن "الشاباك" واصل العمل مع القيادات الفلسطينية الأمنية على رأسها جبريل الرجوب ومحمد دحلان لتطبيق الاتفاقيات أمنيا التي لا زالت ماضية حتى أيامنا هذه بحسب الشبكة الإسرائيلية.

وحول الذكرى الـ 32 لانطلاقة حركة حماس، أكد يعقوب بيري أن "الشاباك" دفع نحو تطور ونمو الحركة بسبب اعتقاده بانها ستكون الحل البديل لمنظمة التحرير الفلسطينية، مؤكدا عدم توقعه آنذاك بأن حماس ستصبح خطرا على إسرائيل.

وأكد بيري ان جهاز "الشاباك" فشل فشلا ذريعا في تعقب المهندس يحيى عياش الذي لوحق لأكثر من 6 سنوات دون قدرة أجهزة الأمن على تحييده وتصفيته.

وأردف بيري قائلا إنه طلب شخصيا من ياسر عرفات اعتقال عياش لكن وعوده كانت وهمًا ولم يدفع عرفات أجهزة الأمن الفلسطينية للقبض عليه في قطاع غزة.

وحول الوضع في قطاع غزة قال بيري إن حماس استطاعت ابتزاز إسرائيل والحصول على الأموال القطرية من خلال موافقة إسرائيلية، مؤكدا أنه يدفع قدما باتجاه إقامة ميناء ومطار لحل المشكلة الاقتصادية في القطاع.

ودعا يعقوب بيري رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، خلال حديثه "الى الاستفادة من هذه الفرصة لأجل دفع العملية في المنطقة، التي تشمل أيضا تجديد المفاوضات مع الفلسطينيين من أجل التوصل لاتفاق سلام".

وأشار بيري إلى إنه يرفض و"الشاباك" فكرة ضم أجزاء من الضفة الغربية داعيا إلى عدم التنازل عن فكرة المفاوضات التي ماتت بموت اتفاقية أوسلو.
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