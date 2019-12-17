الإمارات ومصر تتفقان على تعزيز العلاقات التجارية والصادرات بين البلدين.. فرنسا تواجه موجة جديدة من الاحتجاجات.. جونسون وترامب يتطلعان لعقد اتفاقية تجارة بين بريطانيا وأمريكا.. أبرز عناوين صحف الإمارات

السيسي: أجهزة مخابرات تستخدم شبكات التواصل لإيذاء الدول

الإمارات تدعو إلى تأسيس قاعدة مشتركة لمكافحة الفساد عالميًا

الدستوري يعلن فوز تبون برئاسة الجزائر

معركة بريكست إلى الواجهة مجددا بعد فوز المحافظين

مقتل 14 عاملًا في انفجار منجم بالصين

وقال فالسيوني بهذه المناسبة: "نظرا للعلاقات التجارية غير النفطية القوية التي تربط دولة الإمارات ومصر، ستمهد هذه الشراكة الطريق أمام خلق فرص تجارية أكبر بين البلدين"، مشيرا إلى أن الشراكة بين الاتحاد لائتمان الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات لن تعزز فقط العلاقات القوية التي تربط البلدين، بل وستعزز أيضا تنافسية الشركات المحلية في البلدين على الصعيدين الإقليمي والعالمي.





تناولت الصحف الإماراتية اليوم، الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليمية والدولية؛ وركزت بشكل خاص على الشأن المصري.فقد أبرزت صحيفة "الخليج" تأكيد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن شبكات مواقع التواصل الاجتماعي، «لا تزال أداة للترويج للإرهاب سواء بالتحريض أو تجنيد المتطرفين»، مؤكدًا أن هذه الشبكات تستخدم من قبل العناصر الإرهابية في العالم من أجل الترويج لهذا الفكر، وتحويل حياة بعض الدول لخراب ودمار، كما أعلن أن الحكومة المصرية ستنتقل بالكامل من العاصمة القديمة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منتصف العام المقبل.وسلطت صحيفة "الوطن" الضوء على توقيع شركة الاتحاد لائتمان الصادرات، شركة حماية الائتمان التابعة لحكومة دولة الإمارات، والشركة المصرية لضمان الصادرات مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقات التجارية والصادرات غير النفطية بين البلدين.وقع المذكرة ماسيمو فالسيوني، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، ومحمد عزام، العضو المنتدب للشركة المصرية لضمان الصادرات، بحضور عدد من كبار مسئولي الجانبين.ومحليا، قالت صحيفة "الخليج" إنه تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، شهد الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، انطلقت أعمال المؤتمر الثامن للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، والتي تستمر في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) حتى الـ 20 من ديسمبر الجاري.استقطب الحدث - الذي ينظمه ديوان المحاسبة - نحو 3 آلاف مشارك من 185 دولة، ويعد أكبر تجمع دولي يعنى بمناقشة القضايا المتعلقة بمكافحة الفساد.وأبرزت صحيفة "الإمارات اليوم" تأكيد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن الإمارات وأستراليا تمثلان نموذجين للتعايش والتسامح، وتجسدان القيم الحضارية ذاتها الداعية إلى السلام والعيش المشترك، وهو ما يسهم في تعميق علاقاتهما ودفعها إلى الأمام باستمرار.واستقبل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، في مجلس قصر البحر، حاكم عام أستراليا، الجنرال ديفيد هيرلي.وأشارت صحيفة "الوطن" إلى استقبال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس – في مجلس قصر البحر – ديميتريس سيلوريس، رئيس البرلمان القبرصي، يرافقه معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي.واستعرض الجانبان عددًا من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، خاصة تطورات ومستجدات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط.عربيا وإقليميا، وركزت صحيفة "البيان" على النمو غیر المسبوق لقیمة المبادلات التجاریة بین الإمارات والسعودیة خلال العام الماضي 2018، بنحو 35.6%.كما تبوأت المملكة العربیة السعودیة الشقیقة مرتبة الشریك التجاري الثالث لدولة الإمارات ضمن قائمة الشركاء التجاریین العشرة الأهم، حیث قفزت السعودیة إلى مرتبة الشریك التجاري الثالث لدولة الإمارات بحجم تبادل تجاري غیر نفطي بلغ 107.4 ملیارات درهم بنسبة مساهمة 6.6% من إجمالي تجارة الإمارات.قالت صحيفة "الوطن" إن الرئيس اللبناني ميشال عون أرجأ أمس، الاثنين، للمرة الثانية، موعد الاستشارات النيابية لتسمية رئيس جديد للحكومة وسط انقسامات بين القوى السياسية، وغداة مواجهات عنيفة بين القوى الأمنية ومتظاهرين رافضين لإعادة تكليف رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري.يعكس تأجيل الاستشارات النيابية حجم الأزمة السياسية، فيما تعاني البلاد من انهيار اقتصادي ومالي يُهدد اللبنانيين في وظائفهم ولقمة عيشهم، على وقع احتجاجات شعبية غير مسبوقة مستمرة منذ شهرين ضد الطبقة السياسية المتهمة بالفساد.وأشارت صحيفة "الخليج" إلى إعلان المجلس الدستوري الجزائري، أمس، الاثنين، رسميًا فوز عبد المجيد تبون، بانتخابات الرئاسة الجزائرية، وأقر المجلس الدستوري بالبلاد، نتائج انتخابات الرئاسة وفوز عبد المجيد تبون برئاسة البلاد تمهيدًا لإدلاء الأخير للقسم.وأعلن المجلس أنه «يرسم نتائج الانتخابات الرئاسية ويعلن عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بنسبة أصوات بلغت 58.13 في المائة».وأوضحت صحيفة "الإمارات اليوم" تصريح الرئيس السوري، بشار الأسد، بأن عملية إعادة الإعمار في سورية بدأت، لكنها بحاجة للمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج، وشدد في الوقت نفسه على أنه لن يكون هناك أفق لبقاء القوات الأمريكية في سوريا.وقال الأسد في مقابلة مع قناة «فينيكس» الصينية، إن «عملية إعادة الإعمار في سورية بدأت، لكنها بحاجة للمزيد من الاستثمارات من الداخل والخارج، كي تنطلق بشكلها الواسع، وما نأمله من الشركات الصينية هو البدء بالبحث عن فرص للاستثمار بالسوق السورية التي تتحسن بشكل مطرد ومتسارع».وأشارت صحيفة "البيان" إلى تأكيد هيئة عالمية معنية بمراقبة تدفقات الأموال غير المشروعة أنه يجب على السلطات التركية أن تعالج أوجه قصور في التصدي لغسيل الأموال وتمويل الإرهاب، أو أن تواجه إدراجها في «قائمة رمادية» تضم دولًا لديها ضوابط مالية غير كافية.وفي تقرير أصدرته أمس، أشارت قوة مهام العمل المالي (فاتف)، التي مقرها باريس، إلى فجوات في مساعي تركيا لمنع تمويل الإرهاب وانتشار أسلحة التدمير الشامل.وقالت صحيفة "الإمارات اليوم" إن مسئولين روس أكدوا دعم بلادهم للشعب اليمني وللشرعية الدستورية، ورغبتهم في تعزيز التعاون مع البرلمان اليمني، وتوحيد وتنسيق الجهود في مختلف المحافل الدولية.جاء ذلك، خلال لقاء رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني أمس، مع الوفد الروسي المشارك في الاجتماع الـ12 للجمعية البرلمانية الآسيوية المنعقد بمدينة أنطاليا التركية، وناقش اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البرلمانين اليمني والروسي.دوليا، أفادت صحيفة "البيان" بمقتل 14 عاملًا في انفجار منجم فحم في جنوب غرب الصين، اليوم الثلاثاء، فيما لا يزال شخصان محاصرين تحت الأرض، وفق السلطات.ووقع الحادث في ساعة مبكرة الثلاثاء، وهو الأخير في سلسلة من حوادث المناجم في الصين حيث كثيرا ما لا يتم احترام معايير السلامة.وذكرت صحيفة "الوطن" أنه من المنتظر أن يكشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن حكومة جديدة تتمتع بصلاحيات واسعة لإخراج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد سنوات من النقاشات الحادة.وتردد وعد جونسون بـ"تحقيق بريكست" في الانتخابات المبكرة التي جرت الخميس الماضي وكانت بمثابة إعادة لاستفتاء 2016 على الانسحاب من الاتحاد الأوروبي.في سياق متصل، أشارت صحيفة "الاتحاد" إلى تطلع الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى التوصل لـ"اتفاقية طموحة للتجارة الحرة" بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة. وعبر الزعيمان عن هذه الرغبة أثناء اتصال هاتفي جرى بينهما.وقال متحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني، في بيان "رئيس الوزراء تحدث مع ترامب الذي هنأه على نتيجة الانتخابات العامة".وقالت صحيفة "الخليج" إن الديمقراطيين أشاروا، أمس، إلى أنهم يستعدون لخوض معركة من أجل جلب الشهود والحصول على عملية عادلة في محاكمة مجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترامب، قبل أيام من تصويت تاريخي في مجلس النواب بشأن عزل الرئيس، بعد اتهامه باستغلال النفوذ وعرقلة الكونجرس.وقال كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر إنه يهدف إلى بدء الإجراءات في 6 يناير لتحقيق «عدالة سريعة ولكن منصفة» لترامب.وقالت صحيفة "الاتحاد" إن فرنسا تستعد لاضطرابات واسعة النطاق اليوم الثلاثاء، مع انضمام النقابات العمالية المعتدلة إلى المتشددين لأول مرة احتجاجًا على خطط إصلاح نظام المعاشات التقاعدية التي طرحها الرئيس إيمانويل ماكرون.وتأتي هذه الخطوة المتجددة من جانب النقابات بعد يوم من استقالة الرجل الذي كلفه ماكرون بالإصلاح بسبب خلاف حول مناصب إضافية كان يشغلها خارج دوره الحكومي.