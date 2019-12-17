أخصائي تغذية علاجية يقدم روشتة كاملة لمرضى السمنة.. فيديو

أكد الدكتور وليد علي، أخصائي التغذية العلاجية وتنسيق القوام، أن مريض السمنة منذ بداية توجهه لطبيب متخصص فلا بد أن يتوجه إلى من لديه أنظمة ناجحة ولديه منظومة متكاملة تكون داعمة ومساندة ومساعدة له في تقديم الدعم الكامل له.



وقال أخصائي التغذية العلاجية خلال وجوده ضيفًا ببرنامج "صباح البلد" عبر فضائية "صدى البلد"، إن على الطبيب أن يعلم المريض بمشكلته مشيرا إلى أن إعلام المريض يزيد من إرادته للتخلص من السمنة.



وتابع أخصائي التغذية العلاجية أن هناك بعض الحالات لا يستطيعون الاستمرار في العلاج معلقا "هناك حالات خرجت من عند دكاترة وقطعوا ورقة الكشف".



وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أنه لا بد من تقديم وأدوية حرق آمنة؛ لأن يوجد أدوية تؤثر على الصحة والحالة النفسية وبها كيماويات كبيرة.



وتابع أن هناك حالات تجاوز وزنها أكثر من 180 كيلو جرام ولكن بالمنظومة الناجحة والعلاج الكامل الأمن نستطيع إنقاص الوزن.