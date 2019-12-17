متحدث الرئاسة يستعرض نشاط السيسي في شرم الشيخ .. فيديو

نشرت الصفحة الرسمية للسفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" مقطع فيديو يستعرض مقابلات ونشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي في ثالث أيام منتدى شباب العالم الذي يقام في مدينة السلام شرم الشيخ.
ومنتدى شباب العالم هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
ومنتدى شباب العالم هو منتدى سنوي عالمي يقام بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
وانطلقت النسخة الأولى منه في عام 2017 بعد دعوة عدد من شباب مصر المتميز ليرسل رسالة سلام وازدهار وتنمية إلى العالم أجمع، كما شهدت النسخة الثانية للمنتدى في عام 2018 مشاركة أكثر من خمسة ألاف من شباب العالم، وانطلقت نسخة هذا العام السبت الماضي وتستمر حتي اليوم ، وتتضمن المنتدى مناقشة ثرية حول قضايا الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل (Block-Chain) والذكاء الاصطناعي، وتمكين المرأة، والفن والسينما بالإضافة إلى نموذج محاكاة للاتحاد من أجل دول المتوسط.