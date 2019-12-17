القائمة الكاملة | أفلام نصف العام 2019

تتنافس في موسم أفلام منتصف العام، 8 أفلام المتوقع عرضها حتى الآن، ويرفع هذا الموسم شعار عودة الكوميديا بعد فترة من سيطرة الأكشن ويأمل صناع الأفلام حصد أعلى الإيرادات بشباك التذاكر خاصة مع غياب نجوم الشباك.



ونرصد الأفلام المشاركة في موسم أفلام منتصف العام:



لص بغداد



ينافس الفنان محمد عادل إمام بفيلم لص بغداد، والذى يمتزج بين الكوميديا والتشويق والإثارة، وقررت الشركة المنتجة للفيلم طرحه خلال يناير المقبل.



فيلم لص بغداد ينتمي لنوعية الأكشن الكوميدي من بطولة محمد إمام، فتحى عبدالوهاب، أمينة خليل، ياسمين رئيس، ومحمد عبدالرحمن.



ويدور حول مغامرة كوميدية تقع عندما يبدأ أبطال الفيلم بالبحث عن كنز مفقود، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف تامر إبراهيم.



الفلوس



بينما يشارك الفنان تامر حسنى بفيلم الفلوس، والذي يعرض بعد عدة تأجيلات، حيث قررت الشركة المنتجة عرض الفيلم مبكرا في 25 ديسمبر لينافس ضمن موسم أفلام نصف العام.



الفيلم تدور أحداثه فى إطار اجتماعى أكشن حول أزمة الثقة بين الناس والتى تتسبب فى كثير من المواقف الصعبة.



فيلم "الفلوس" بطولة تامر حسنى، زينة، خالد الصاوى، عائشة بن أحمد، نانسى صلاح، محمد سلام، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج سعيد الماروق.



دماغ شيطان



كما حددت الشركة المنتجة لفيلم "دماغ شيطان" الموعد النهائي لطرح الفيلم بدور العرض السينمائي، 25 ديسمبر المقبل.



ويناقش العمل عددًا من القضايا الاجتماعية، ويلقي الضوء على الظروف المعيشية الصعبة التي يعاني منها الكثيرون، إلى جانب قضايا الخيانة في إطار تشويقي.



فيلم "دماغ شيطان" بطولة باسم سمرة، رانيا يوسف، وليد فواز، عمرو عابد، سلوى خطاب، مي فخري، نادية خيري، أسامة عبدالله، أسامة الزنكلوني، تأليف عمرو الدالي وإخراج كريم إسماعيل.



ديدو



ينافس الفنان كريم فهمى بفيلم "ديدو" وهو فيلم كوميدي يدور حول فكرة عقلة الإصبع.



فيلم "ديدو" من بطولة كريم فهمى، حمدى الميرغنى، أحمد فتحى، محمد ثروت، بيومى فؤاد، ويظهر عدد كبير من الفنانين كضيوف شرف منهم أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، ومن تأليف الفنان كريم فهمي وإخراج عمرو صلاح.



ريما



استقر صناع فيلم "ريما" على عرضه في موسم منتصف العام، وتدور أحداثه حول طفلة تدعى "ريما" ورثت عن والدها أشياء روحانية، تقرأ الغيب فى كل الظروف، ولكن كل الناس تتعامل معها أنها تحت إمرة الشيطان، تضطرها الظروف للهرب من أهلها، وتذهب لأكثر من عائلة لتربيتها، ومع مرور الأحداث الكل يدب فى قلبه الخوف منها، ثم تهرب، حتى تستقر عند رجل أعمال وزوجته منعتهم الحياة من الإنجاب وكانت حياتهم صعبة وتعرضوا لأزمات كبيرة بسبب محاربة الناس لهم، إلا أن تتدخل "ريما" لإنقاذهم، وتتوالى الأحداث.



والفيلم من بطولة مايا نصري، فراس سعيد، ومحمد ثروت، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، مها نصار، وعلاء مرسى، تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.



رأس السنة



يعرض فيلم "رأس السنة" وهو ينتمى إلى روح البطولة الجماعية.



وتدور أحداث فيلم "رأس السنة" حول طبقة معينة فى يوم رأس السنة ويتعرض أبطاله لمواقف معينة وغريبة خلال هذا اليوم.



"رأس السنة" بطولة إياد نصار، إنجى المقدم، أحمد مالك، بسمة، شيرين رضا، هدى المفتى، تأليف محمد حفظى، وإخراج صقر.



بنات ثانوي



كما تشارك جميلة عوض في المنافسة بفيلم "بنات ثانوي" والذي تدور أحداثه حول خمس فتيات فى مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن فى البحث عن ذاتهن فى مرحلة المراهقة، وتتوالى الأحداث والمفاجآت فى إطار اجتماعى مشوق.



فيلم "بنات ثانوي" يشارك في بطولته هنادى مهنى، جميلة عوض، مى الغيطى، هدى المفتى، مايان السيد، ميدو عادل، كريم قاسم، ومحمد مهران، وهو من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.



شاومينج



ويعرض للفنان بيومي فؤاد فيلم شاومينج والذى يشارك فيه عدد من نجوم الكوميديا منهم صلاح عبد الله وهو من إخراج شادي أبو شادي وتدور أحداث الفيلم حول الغش في الامتحانات بالثانوية العامة.