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أخبار العالم

نجاة وفد أمني إسرائيلي من قبضة الشباب الفلسطيني في الضفة| تفاصيل

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:02 ص
نجاة وفد أمني إسرائيلي
نجاة وفد أمني إسرائيلي في الضفة
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سمر صالح
كشفت القناة "13 العبرية"، أن عددا من الشبان الفلسطينيين استطاعوا الليلة الماضية اقتحام مبنى كان يتواجد فيه وفد أمني إسرائيلي بمدينة بيت لحم بالضفة الغربية.

ووفقًا للقناة العبرية، تجمع عدد من الشباب خارج المبنى الذي تواجد فيه الوفد الأمني بالإضافة إلى قوة أمنية من السلطة الفلسطينية، وتمكّن أحدهم من اختراق البوابة والدخول إلى المبنى.

وأوضحت القناة أنه تم تهريب الوفد الإسرائيلي بسيارة تابعة لجهاز الأمن الفلسطيني، بينما تمت ملاحقتهم من قبل الشبان بالحجارة.

وأضافت القناة، أن هذه الحادثة أفشلت جلسة تنسيق أمني بين أجهزة السلطة في رام الله وجهاز أمني إسرائيلي في مدينة بيت لحم.

وفى سياق منفصل من المقرر أن يجري الجيش الإسرائيلي، تدريبات عسكرية، في منطقة غلاف غزة، بحسب ما ورد بالقناة السابعة العبرية.

وذكرت القناة العبرية، أن التدريبات ستستمر حتى ساعات المساء، وستتركز بمحيط مستوطنة "سديروت"، وسيشعر السكان خلالها بحركة نشطة للقوات والمركبات العسكرية.

وأشارت القناة، الى أن هدف هذه التدريبات، هو رفع كفاءة الجنود القتالية، مشيرةً إلى أن هذه التدريبات مخطط لها مسبقا، وأنها جزء من خطة التدريبات العامة لسنة 2019.
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