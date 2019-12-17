إيهاب حمزة: الكمبيوتر يلغي كلمة معلش ويعمل على إدارة الوقت.. فيديو

قال الدكتور إيهاب حمزة، أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية جامعة حلوان، إن تكنولوجيا المعلومات تتكون جانبين مهمين الإنسان ومصادر المعرفة.



وأضاف الدكتور إيهاب حمزة، خلال حواره ببرنامج "8 الصبح " المذاع على فضائية "dmc" أن الإنسان له خصائص وسمات واحتياجات معينة، مؤكدا أن هناك مفهوما خاطئا يرتبط بذوي القدرات الخاصة ليس بالضرورة أن يكون ذوو الإعاقة الجسدية.



وأشار أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية جامعة حلوان، إلى أن ذوي الاحتياجات الخاصة يمكن أن يكون ذكى جدا وطريقة تقديم المعلومة تقليدية بالنسبة له، لذلك لا يستطيع استيعابها لأنه أعلى منها.



وتابع أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية جامعة حلوان، أن مصادر التعلم واسعة جدا، فمنها وسائل سمعية وبصرية، بالإضافة إلى الوسائل الإلكترونية.



وأكد أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية جامعة حلوان، أن استخدام أى وسيلة من مصادر المعرفة تعتمد على قدرة المتعلم في التفاعل مع المادة التعليمية.



وذكر أستاذ تكنولوجيا التعليم وعميد كلية التربية جامعة حلوان، أن الكمبيوتر أداة تكنولوجية حديثة وليست أداة لتطوير التعليم، لافتا إلى أن التطوير في التعليم هو وضع المعلومة على الكمبيوتر، مع تقديم المادة التعليمية طبقا لخصائص المتعلم.



وأكد على حديث الرئيس "السيسى" أن الكمبيوتر يلغى الفساد الإداري أي أنه يلغى كلمة "معلش"، الكمبيوتر يعمل على إدارة الوقت.