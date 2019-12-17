ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تكليف وزارة الصحة: تغطية صحية شاملة بجودة عالية لكل المواطنين.. فيديو

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:31 ص
صدى البلد
Advertisements
محمود محسن
أكدت دكتورة سحر حلمي مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة أن مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها كثيرة، مؤكدة أن السعة التدريبية الجاهزة الآن 4000 وفي خلال 3 أشهر يتم اعتماد باقي المستشفيات، وسيكون هناك أماكن لـ 20 ألف متدرب.

وأضافت مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة خلال حوار لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد،  أن المستشفيات الخاصة توفر فرص العمل وليس التدريب وهذا سر إقبال الأطباء الجدد على المستشفيات الحكومية.

وتابعت عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة أنه لا يوجد فارق بين خريج الجامعات الخاصة وبين خريج الجامعات الحكومية طالما أنه معين ومسجل بوزارة الصحة.

وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة إلى أن استراتيجية مصر 2030 في مجال الصحة هو تغطية صحية شاملة لكل المواطنين مع ضمان مستوى الجودة، مؤكدا أن أحد العوامل الأساسية ضمان الجودة هو الطبيب المدرب.

وقالت مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة إن المستشفيات الحكومية كل الدكاترة يبذلون أقصى ما في وسعهم لتقديم الدعم للمريض.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأطباء: الصحة تتعامل مع نظام التكليف وكأنه سر حربي

الأطباء: الصحة تتعامل مع نظام التكليف الجديد وكأنه سر حربي.. والدفعات ترفض التسجيل .. ومطالب بتأجيله لدفعة مارس

رئيس جامعة بنها لـ صدى البلد : لا توجد وظائف قيادية محجوزة والكفاءة معيار الاختيار .. مفاجآت فى نواب رئيس الجامعة .. المستشفى التخصصى الجديد ينطلق قريبا ..وننتظر القرار الجمهوري بإنشاء الجامعة الأهلية

استجابة فورية.. توفير حضانة لرضيع يعاني التهابا رئويا ببني سويف

الصحة: كشف مبكر عن الدرن ووصلنا لـ 12 حالة مصابة بين كل 100 ألف نسمة.. فيديو

رئيس الوزراء يستعرض جهود الاستجابة لعلاج الحالات الطبية في شهر نوفمبر الماضي.. ويستجيب لموقع صدى البلد في علاج عدد من المرضى

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك عكس الأهلي في فارق الأزمات.. القيعي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

لوك النهاردة.. الجيبة بليسيه لإطلالة أنيقة في شتاء 2020

نجم الأهلي السابق يهاجم لاعبي الزمالك بسبب مستحقاتهم

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 17-12-2019 والقنوات الناقلة

أخصائي تغذية علاجية يقدم روشتة كاملة لمرضى السمنة.. فيديو

كيف أحافظ على الصلاة في وقتها؟.. بـ17 طريقة تبدأ قبل الأذان بـ5 دقائق

AdvertisementS

البرلمان يزف بشرى سارة حول انخفاض الأسعار بعد أكبر تراجع للدولار

عميد معهد القلب السابق يكشف مفاجأة بخصوص تناول الفلفل الحار

تريند الفن| فيديو فاضح لـ فنانة شهيرة.. صلاح عبد الله يهين لاعبي الزمالك.. المطربة الأمريكية جينيفر جراوت ترتدي الحجاب

مبيفهموش| حازم إمام يهين جماهير القطبين ويغلط طارق يحيى

العفيجي يبهر جمهوره| شاهد رومانسية رمضان صبحي مع حبيبة إكرامي

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت

بسبب زوجها وحماتها.. عروس تترك حفل زفافها بعد تعرضها للخداع

فيديوجراف| بعد خروجها من السجن.. شيماء الحاج تثير الجدل

لعيبة مش رجالة| رضا عبدالعال تعليقا على خسارة الزمالك بثلاثية

انخفاض السلع والبنزين 10%.. النواب يكشف تأثير تراجع الدولار على الأسعار

الزمالك عكس الأهلي.. تامر عبدالحميد يتحدث عن كارتيرون وفارق الأزمات في الفريقين

أخبار الرياضة ليلا.. الزمالك عكس الأهلي في فارق الأزمات.. القيعي يكشف كواليس التعاقد مع كهربا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بمكياج ثقيل.. مي سليم تستفتي الجمهور فى إطلالتها الجديدة

حيلة غريبة.. طريقة عمل القرنبيط المقرمش دون شرب للزيت

باهظة الثمن .. أسعار خرافية لإطلالات ميلانيا ترامب خلال 2019