تكليف وزارة الصحة: تغطية صحية شاملة بجودة عالية لكل المواطنين.. فيديو

أكدت دكتورة سحر حلمي مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة أن مستشفيات وزارة الصحة والهيئات التابعة لها كثيرة، مؤكدة أن السعة التدريبية الجاهزة الآن 4000 وفي خلال 3 أشهر يتم اعتماد باقي المستشفيات، وسيكون هناك أماكن لـ 20 ألف متدرب.



وأضافت مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة خلال حوار لبرنامج صباح البلد عبر فضائية صدى البلد، أن المستشفيات الخاصة توفر فرص العمل وليس التدريب وهذا سر إقبال الأطباء الجدد على المستشفيات الحكومية.



وتابعت عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة أنه لا يوجد فارق بين خريج الجامعات الخاصة وبين خريج الجامعات الحكومية طالما أنه معين ومسجل بوزارة الصحة.



وأشارت مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة إلى أن استراتيجية مصر 2030 في مجال الصحة هو تغطية صحية شاملة لكل المواطنين مع ضمان مستوى الجودة، مؤكدا أن أحد العوامل الأساسية ضمان الجودة هو الطبيب المدرب.



وقالت مدير عام الإدارة العامة للتكليف بوزارة الصحة إن المستشفيات الحكومية كل الدكاترة يبذلون أقصى ما في وسعهم لتقديم الدعم للمريض.