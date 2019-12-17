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أخبار البلد

محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة لافتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة

الثلاثاء 17/ديسمبر/2019 - 10:34 ص
وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة في الاسماعيلية
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هيثم سعد الدين
استقبل اللواء شريف فهمي محافظ الإسماعيلية، وزير القوى العاملة محمد سعفان، بمكتبه بديوان عام المحافظة، في إطار زيارة الوزير للمحافظة لافتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة وريادة الأعمال بالمحافظة، في إطار جولاته الميدانية للمحافظات، لفتح الآفاق للشباب نحو ريادة الأعمال، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأشار سعفان إلى أن هذه المشروعات سوف تسهم بصورة مباشرة في نقل الشباب نقلة نوعية، وتساعد في تطوير الاقتصاد المصري وزيادة حجم الإنتاج، مؤكدًا أن الوزارة لا تدخر جهدًا في تذليل جميع الصعوبات التي تواجه الشباب كي نسهم جميعًا في تقدم وازدهار الاقتصاد المصري والمساهمة الفاعلة في تقليل نسب البطالة في مصرنا الحبيبة الغالية.
محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة لافتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة
محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة لافتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة
محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة لافتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة
محافظ الإسماعيلية يستقبل وزير القوى العاملة لافتتاح أول ملتقى للمشروعات الصغيرة
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