محافظ أسوان فى أول اجتماع للمجلس التنفيذى: يجب مواكبة فكر الدولة والخطوات السريعة لرئيس الجمهورية .. لن أسمح بأى معوقات أو فساد إدارى.. والثواب والعقاب قاعدة أساسية

فى أول اجتماع لمحافظ أسوان بالمجلس التنفيذى:

المرحلة القادمة تحتاج لعمل دؤوب ومتابعة ميدانية مستمرة

لن أسمح بأى معوقات أو فساد إدارى

مبدأ الثواب والعقاب سيكون هو القاعدة الأساسية





أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، فى أول اجتماع له مع المجلس التنفيذى للمحافظة أن المرحلة القادمة تحتاج لعمل دؤوب ومتابعة ميدانية مستمرة والتكاتف من الجميع لمواجهة التحديات الكثيرة وحجم المشاكل المتراكمة، بجانب إيجاد الحلول السريعة لمشاكل المواطنين والوقوف بجانبهم لتخفيف معاناتهم .





وقال : لن أسمح بأى معوقات أو فساد إدارى يحول دون تنفيذ ذلك حيث سيتم التعامل بحزم وبشدة مع بتر أى مسئول لا يدرك خطورة المسئوليات الملقاة على عاتقه .





وشدد اللواء أشرف عطية خلال الإجتماع الذى حضره اللواء عماد يوسف السكرتير العام المساعد واللواء أيمن حليم مساعد مدير الأمن ، بجانب رؤساء الهيئات والشركات ، ومديرى المديريات الخدمية والمرافق العامة والجهات الشرطية على أن مبدأ الثواب والعقاب سيكون هو القاعدة الأساسية فى التعامل مع أى مسئول أو موظف لأن التقييم سيكون مستمر فى مختلف المواقع الخدمية والحكومية ، ورضاء المواطن وحصوله على الخدمة بمستوى جودة عالية مع حسن المعاملة هو الفيصل فى ذلك التقييم .





وقد شهد اجتماع المجلس التنفيذى عرض معدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى 2019/2020 بإجمالى 224,9 مليون جنيه والتى وصلت نسبة التنفيذ فيها إلى 43 % حيث كلف المحافظ بضرورة الإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات ونهوها قبل المواعيد المحددة معها حتى يتم الإستفادة الكاملة من الإعتماد المالى المخصص للمحافظة قبل إنتهاء السنة المالية ، فضلًا عن أهمية التنسيق وإعتماد الجهات المسئولة على شبكات مياه الشرب والصرف والكهرباء والإتصالات والغاز الطبيعى لأنه لن يسمح بإعادة رصف شارع أو طريق بعد إنتهاء رصفه .





وأكد محافظ أسوان على أن النجاح ليس نجاح أشخاص بل نجاح منظومة عمل متكاملة ، ويجب ونساير فكر الدولة والخطوات السريعة للرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية ، وبالتوازي لا نقف عاجزين أمام المشاكل حيث سيتم عقد إجتماع موسع يحضره كافة الجهات والأجهزة المعنية وأيضًا المجتمع المدنى لإستعراض الحلول والمقترحات لتطبيق منظومة جديدة للنظافة بـ ضوابط ونظم محددة تساهم بشكل مباشر وسريع فى تنفيذ إجراء عاجل برفع كافة كميات القمامة وتوفير مناخ بيئى مناسب للمواطن الأسواني .





وحذر اللواء أشرف عطية من وجود أى مدرسة آيلة للسقوط وغير أمنة يدرس فيها الطلاب حيث لابد من توفير البدائل والتواصل مع الأهالى لعرض وتوضيح موقف مثل هذه المدارس بمنتهى الشفافية والمصداقية لطمأنتهم على حياة أبنائهم ، مسترشدًا بما تم حيال مدرسة فتحى محى الدين الإبتدائية بمركز نصر النوبة حيث تم على الفور إيفاد لجنة من مديرية الإسكان للمعاينة الميدانية بعد شكوى الأهالى له أثناء زيارته لنصر النوبة .





وفى نفس السياق أعطى أشرف عطية توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن بعدم الاكتفاء بعمل محاضر لمخالفات الإشغالات بل يتم إتخاذ إجراءات رادعة تتمثل فى مصادرتها بالتنسيق مع شرطة المرافق ، مع قيام شرطة المرور بمنع أى مركبات غير مرخصة من العمل ، وأيضًا ردع أصحاب عربات التوك توك والموتوسيكلات للالتزام بعدم السير فى الشوارع الرئيسية ، علاوة على التعامل الرادع مع ظاهرة انتشار الأحصنة بالحدائق والشوارع ومصادرتها لعدم تكرارها مرة أخرى .





ولفت المحافظ إلى ضرورة قيام مسئولى المحليات بالتنسيق مع الجهات المختصة لإزالة أى تعديات فى مهدها ، مع سرعة إتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن حالات التصالح بإجمالى 7068 حالة ، وتقنين الأوضاع فى مخالفات البناء بحيث يتم التقييم بشكل هادف يراعى فيه الموقع والمنطقة التى سيتم التصالح فى نطاقها ، بالإضافة إلى التوعية بأهمية إنهاء إجراءات التصالح للمتعدين لعدم تعرضهم لأى أضرار فى حالة إنتهاء المدة القانونية للتصالح حرصًا على حق الدولة فى أراضيها وممتلكاتها .





وطالب أشرف عطية بإعداد خريطة بموقف الأراضى التابعة لجهات الولاية الأخرى لعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء لتخصيصها لصالح المشروعات الخدمية والإستثمارية التى تصب فى الصالح العام ، مع مخاطبة الجهات المختصة بشأن موقف قيود الإرتفاع بمدينة أسوان لإتخاذ إجراءات مناسبة فى هذا الشأن من أجل تحقيق التوسع الرأسى ، مكلفًا مسئولى المحاجر بالإستمرار فى التفتيش والمراقبة لحركة المركبات والحمولات والموازين لجميع أنواع الخامات ، وكذا بالنسبة لمشروع النقل الداخلى على أن يتم محاسبة كل من تسبب فى تعطل أتوبيسات المشروع من أجل تعظيم الإيرادات والموارد الذاتية حتى يتم إستثمارها فى تقديم الخدمات المختلفة .



