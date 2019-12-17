بشرة خير لسكان مشروع ابني بيتك بالعريش

تعددت شكاوى المواطنين بمشروع ابني بيتك بمدينة العريش محافظة شمال سيناء، والتي تم طرحها على اللواء الدكتور محمد شوشة المحافظ، والذي أمر بضرورة النظر في هذه الشكاوى وبحث المشروعات المطلوبة للمشروع مع موافاته بكل جديد بشأن هذه المشروعات، وإبلاغه بالتوصيات الناتجة عن الاجتماع، مشددا على أهمية استكمال وإنهاء هذه المشروعات في أقرب وقت.



وأكد اللواء الدكتور محمد شوشة، على سرعة استكمال المرافق الخدمية لمشروع ابنى بيتك بالعريش، وذلك توصيل شبكات المرافق من مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز وتليفونات إلى منازل المواطنين، لإمكان استفادة المنتفعين منها، والإقامة فى منازلهم المبنية فى المشروع.



وعقد مجلس مدينة العريش جلسة عمل، برئاسة اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مركز ومدينة العريش ، وبحضور مديري مديريات الخدمات، و النائب رحمى بكير، لعرض واستكمال توصيل المرافق لمشروع إبني بيتك، والجولف، وذلك بناء علي توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.



وتضمنت مشاكل المواطنين للمطالبة برصف طرق وتوصيل خطوط كهرباء و توصيل شبكة مياه وصرف صحي الي جانب توصيل شبكة الغاز الطبيعي.



وأفاد مجلس المدينة، بأن شبكة المياه موجودة بالفعل، والتأخير من جانب السكان بالمنطقة حيث لم يتقدم احد للاشتراك والاستفادة من المياه التي يتم صخها في الشبكة ، وأشار إلى وجود آبار مياه تعمل بالمشروع.



ومن جانبه أكد المهندس ناجيا براهيم مدير عام منطقة تعمير شمال سيناء أن عدد الوحدات السكنية فى مشروع ابنى بيتك بالعريش تبلغ 1712 وحدة .. من بينها 956 وحدة فى أرض الجولف ، و756 وحدة فى حى الزهور.



مشيرا إلى أنه طبقا للبروتوكول الموقع بين محافظة شمال سيناء والجهاز المركزى للتعمير ممثلا فى منطقة تعمير شمال سيناء ، فقد تم انشاء شبكتى الجهد المتوسط والمنخفض فى المشروع بهدف توصيل التيار الكهربائي إلى جميع الوحدات السكنية ، وكذلك توفير مصادر التغذية لمراحل المشروع المستقبلية.



وأيضا الانارة العامة لجميع الطرق الرئيسية والفرعية فى المشروع ، ويتم تغذية المشروع عن طريق 4 دوائر تغذية رئيسية من محطة محولات المساعيد المتنقلة بإجمالى طول 41 كيلو مترا حتى موزع أرض الجولف .. حيث تم الانتهاء من تنفيذ شبكتى الجهد المتوسط والمنخفض بالكامل ، وكذا الانتهاء من تنفيذ شبكة الإنارة العامة بالكامل ومتبقى بعض لوحات الجهد المنخفض وكوافيرات للمنازل جارى تركيبها للانتهاء منها.



أما بالنسبة للصرف الصحي، فقد تم إنشاء غرف تجميع الصرف الصحى للمنازل وربطها على المشروع الرئيسى لمشروع الصرف الصحى.